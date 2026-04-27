ASAL Araştırma Şirketi tarafından 26 ilde gerçekleştirilen son ankette, vatandaşlara Türkiye'nin yönetiminde kimi görmek istedikleri soruldu.
Son anket ASAL'san: Öyle bir sonuç çıktı ki...
ASAL Araştırma’nın son anketi seçmenin mevcut tabloya dair memnuniyetsizliğini gözler önüne serdi. "Türkiye’yi kimin yönetmesini istersiniz?" sorusuna verilen yanıtlarda yüzde %20.5’lik oran gündem oldu.Dilek Taşdemir
Anket sonuçlarına göre seçmenlerin büyük bir bölümü, mevcut siyasi aktörler yerine kararsızlığı veya tepkiyi temsil eden %20.5’lik oranla "Hiçbiri" seçeneğinde birleşti.
"HİÇBİRİ" LİDERLERİ ZORLUYOR
Anket verilerinde en dikkat çeken nokta, herhangi bir parti veya lider isminin ötesinde, halkın genel bir arayış içinde olması oldu. Ankette öne çıkan kısımlar şöyle:
"Hiçbiri" ve "Kararsızım" diyenlerin toplam oranı, siyasi isimlerin bireysel oy oranlarını zorlayan bir seviyeye ulaştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve muhalefetin öne çıkan isimleri (Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu) listelenmeye devam etse de, "Hiçbiri" diyen kitlenin büyüklüğü siyasetteki boşluğu bir kez daha gözler önüne serdi.
Uzmanlar, bu sonucun ekonomik koşullar ve siyasi kutuplaşmadan yorulan seçmenin bir "protestosu" olarak okunması gerektiğini belirtti.
Analistlere göre, anketin detaylarında, seçmenin özellikle ekonomik sorunların çözümü noktasında mevcut siyasi figürlere olan güveninin azaldığı görüldü.
"Türkiye'yi kim yönetmeli?" sorusuna verilen cevaplarda, %20.5’lik oranla "Hiçbiri" seçeneğinin bu denli yüksek çıkması, siyasi partilerin yeni bir dil ve çözüm önerisi geliştirmesi gerektiği yorumlarına yol açtı.
ASAL Araştırma'nın son anket sonuçlarında, kararsızlar ve "hiçbiri" diyenler dağıtılmadan önceki tabloda, bu kitlenin Türkiye'nin "en büyük partisi" konumuna yaklaştığını işaret etmesi sosyal medyada da gündem oldu.