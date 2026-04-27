ABD ordusu, zehir tacirlerine yönelik yürüttüğü sınır ötesi operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Güney Komutanlığı (SOUTHCOM) tarafından yapılan resmi açıklamada, Doğu Pasifik sularında uyuşturucu sevkiyatı yaptığı tespit edilen bir teknenin hava saldırısıyla imha edildiği duyuruldu.

"GÜNEY MIZRAĞI" TAM İSABETTE

General Francis L. Donovan'ın emir ve komutasında yürütülen "Güney Mızrağı Operasyonu" kapsamında gerçekleştirilen saldırıda, hedef alınan teknenin terör örgütü listesinde yer alan yapılarla bağlantılı olduğu vurgulandı. İstihbarat birimlerinin uyuşturucu yüklü olduğunu teyit ettiği tekneye düzenlenen operasyonun detayları şöyle paylaşıldı:

Operasyon neticesinde "narko-terörist" olarak tanımlanan 3 erkek şahıs etkisiz hale getirildi. Hava saldırısı sırasında hiçbir ABD askeri personeli zarar görmedi. SOUTHCOM, Karayip Denizi ve Doğu Pasifik'teki rotaları kullanarak uyuşturucu kaçakçılığı üzerinden terör finansmanı sağlayan organizasyonlara karşı mücadelenin süreceği mesajını verdi.