NBC News ve AEI raporlarına göre İran, bölgedeki 11 Amerikan üssünü kapsayan geniş çaplı bir harekat gerçekleştirdi. Balistik füzeler ve kamikaze İHA’ların savunma sistemlerini meşgul ettiği sırada, en az iki hava savunma bataryasının saf dışı kaldığı belirtiliyor. Bu strateji sayesinde sabit kanatlı hava platformlarının savunma hattında açılan boşluklardan sızdığı değerlendiriliyor.

ALÇAK İRTİFADAN KRİTİK TAARRUZ

Analizlerin odak noktasını, İran’a ait bir F-5E uçağının Kuveyt’teki Camp Buehring lojistik merkezine düzenlediği baskın oluşturuyor. Radarları atlatmak için alçak irtifadan yaklaşan uçağın, klasik mühimmatla gerçekleştirdiği bu taarruz, uzun yıllar sonra bir ABD üssüne yönelik ilk doğrudan uçak saldırısı olarak kayıtlara geçti.

KARARGAH VE PİSTLERDE AĞIR HASAR

Saldırılar neticesinde Bahreyn'deki 5. Filo Karargahı, Katar’daki Al Udeid Hava Üssü pistleri ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki yakıt depoları dahil olmak üzere 100’den fazla hedef vuruldu. Personelin büyük oranda tahliye edilmiş olması can kaybını önlese de; komuta merkezleri, radarlar ve uydu iletişim altyapısında meydana gelen tahribatın bölgedeki operasyonel kabiliyeti ciddi şekilde kısıtladığı ifade ediliyor.