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ABD’nin Türkiye’den Golden Global Yatırım Bankası’na yönelik yaptırım kararının ardından ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack’tan dikkat çeken açıklamalar geldi. Barrack, yaptırımın Türkiye’ye yönelik bir hüküm olarak okunmaması gerektiğini vurgularken, ABD-Türkiye ilişkilerinin “herhangi bir kurumdan veya tek bir günden çok daha büyük” olduğunu ifade etti.

'ABD VE TÜRKİYE AYNI TARAFTA'

CNN Türk ABD Temsilcisi Yunus Paksoy Barrack'ın konuya ilişkin açıklamasını paylaştı. Paksoy sosyal medya X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"ABD Hazine Bakanlığı, “Devrim Muhafızları Ordusu’na para aktardığı” gerekçesiyle Türkiye’den Golden Global Yatırım Bankası Anonim Şirketi’ne dün yaptırım uygulamıştı. Büyükelçi Barrack’ın konuya dair açıklaması: -ABD ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ilişki, herhangi bir kurumdan veya tek bir günden çok daha büyüktür. -Bu süreç boyunca Hazine Bakanlığı ve Türk muhatapları doğrudan ve sürekli temas halinde olmuştur. -Burada veya Ankara'da, bu dar kapsamlı tedbiri Türkiye hakkında verilmiş bir hüküm olarak okumak ciddi bir hata olur. Kesinlikle öyle bir şey değildir. -Türk finans sisteminin sağlığı tartışma konusu değildir; tek bir kuruluşun eylemleri tartışma konusuydu. -Türkiye'nin egemen bir ortağın yapması gerektiği gibi hareket ettiğini saygıyla not ediyoruz. -Bölgenin istikrarı ile her iki halkın da güvendiği rotaların ve ticaretin güvenliği konusunda Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye, bundan daha zorlu sınavlarda olduğu gibi, aynı tarafta yer almaktadır."