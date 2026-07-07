2026 FIFA Dünya Kupası Son 16 Turu’nda oynanan ABD-Belçika karşılaşmasında yaşanan sakatlık, Belçika cephesinde moralleri bozdu.

ÖN ÇAPRAZ BAĞI KOPTU

The Athletic’in haberine göre, mücadelede sakatlanan Amadou Onana’nın yapılan kontrollerinde ön çapraz bağlarının koptuğu tespit edildi.

ABD-Belçika maçında sakatlanan Amadou Onana’dan kötü haber - Resim : 1

UZUN SÜRE FORMA GİYEMEYECEK

Yaşadığı ciddi sakatlık nedeniyle Belçikalı orta saha oyuncusunun uzun bir süre sahalardan uzak kalacağı ve rehabilitasyon sürecine başlayacağı belirtildi.

BELÇİKA’YA KÖTÜ HABER

ABD karşısında çeyrek finale yükselme sevinci yaşayan Belçika, takımın önemli isimlerinden Onana’yı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı. Yıldız futbolcunun tedavi sürecinin ardından sahalara dönüş tarihi yapılacak kontroller sonrası netleşecek.

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