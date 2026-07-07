2026 FIFA Dünya Kupası Son 16 Turu’nda oynanan ABD-Belçika karşılaşmasında yaşanan sakatlık, Belçika cephesinde moralleri bozdu.
ÖN ÇAPRAZ BAĞI KOPTU
The Athletic’in haberine göre, mücadelede sakatlanan Amadou Onana’nın yapılan kontrollerinde ön çapraz bağlarının koptuğu tespit edildi.
UZUN SÜRE FORMA GİYEMEYECEK
Yaşadığı ciddi sakatlık nedeniyle Belçikalı orta saha oyuncusunun uzun bir süre sahalardan uzak kalacağı ve rehabilitasyon sürecine başlayacağı belirtildi.
BELÇİKA’YA KÖTÜ HABER
ABD karşısında çeyrek finale yükselme sevinci yaşayan Belçika, takımın önemli isimlerinden Onana’yı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı. Yıldız futbolcunun tedavi sürecinin ardından sahalara dönüş tarihi yapılacak kontroller sonrası netleşecek.