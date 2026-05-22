ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da katıldığı bir etkinliğin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak Küba'daki mevcut duruma ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Küba'da yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiklerini vurgulayan Trump, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal krize dikkat çekti. Trump, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Küba, başarısız bir ülke. Orada hiçbir şey yok, yiyecek yok, elektrik yok, paraları yok; biz de onlara destek olacağız. Onlara insani bir temelde yardım etmek istiyorum."

Özellikle Florida eyaleti başta olmak üzere ABD'de çok sayıda Amerikalı Kübalının yaşadığını hatırlatan Trump, bu vatandaşların kendisinden talepte bulunduğunu belirtti. Küba yönetimine ve halkına yönelik adımlar atacaklarını işaret eden ABD Başkanı, bu girişimler neticesinde Amerika'daki birçok Kübalının ülkelerine geri dönebileceğini dile getirdi.

Trump, "Umarım burada kalırlar ama geri dönmek ve ülkelerine yatırım yapmak istiyorlar" diyerek, kendisinden önceki hiçbir ABD başkanının Küba meselesine bu denli eğilmediğini ve bu konuda somut adımlar atacak olmaktan memnuniyet duyduğunu sözlerine ekledi.