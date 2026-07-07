Kaynak: AA

Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ABD Silahlı Kuvvetleri'nin mevcut operasyonel gücü, askeri personel katılımı ve yasama sürecindeki öncelikli konular hakkında değerlendirmelerde bulundu.

ABD ordusunun dünyada eşi benzeri olmayan bir güce ulaştığını savunan Trump, "Amerikan ordusu hiç bu kadar güçlü ve nüfuzlu olmamıştı. Başka hiçbir ülke bizim yaptıklarımızı yapamaz, yanımıza bile yaklaşamazlar." ifadelerini kullandı.

Trump, bu yıl askere alım süreçlerinde aylar öncesinden tarihi rekorlar kırıldığını ve askeri personelin moralinin üst seviyede olduğunu, ordunun bu gücünün ABD'nin bağımsızlığının 250. yılı kutlamalarında tam anlamıyla gözler önüne serildiğini belirtti.

Savunma Bakanlığı (Pentagon) için "Hiç bu kadar 'formunda' olmamıştı. Bunu bu şekilde korumalıyız." değerlendirmesini yapan Trump, askeri üstünlüğün sürdürülebilmesi için Kongre'nin tatil dönüşü ilk iş olarak savunma harcamalarını yasalaştırması gerektiğini kaydetti.

Temsilciler Meclisi ve Senato liderliklerine seslenen Trump, şöyle devam etti:

"Kongre toplandığında, savunma için 350 milyar dolar içeren bütçe düzenlemesini ve 'Amerika'yı Koru Yasası'nı yasalaştırmalıyız. Bütçe Komisyonunun Kongre açılır açılmaz bu 350 milyar doları hızla onaylamasını ve liderliğin bunu bir numaralı öncelik haline getirmesini istiyorum. Herkesin talep ettiği 'Amerika'yı Koru Yasası' ile büyük Savaş Bakanlığımızın tam olarak fonlanması bir arada hızla geçirilebilir. Bu, ABD'nin gelecek nesiller boyunca özgür kalmasını güvence altına alacaktır."