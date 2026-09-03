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Kaynak: AA

New York’ta düzenlenen organizasyonun dördüncü gününde korta çıkan ABD’li Jessica Pegula, kadınlar dünya sıralamasının 3 numaralı seribaşı olarak vatandaşı Sofia Kenin ile mücadele etti.

Arthur Ashe Kortu’nda oynanan karşılaşmada üstünlüğünü baştan sona koruyan Pegula, iki seti de kazanarak 6-3 ve 6-1’lik skorla rakibini saf dışı bıraktı. 2024 yılında final oynayan ABD’li tenisçi, böylece üçüncü turda mücadele etme hakkı kazandı.

Kadınlar teklerde 7 numaralı seribaşı Karolina Muchova, Büyük Britanyalı Katie Boulter karşısında 6-1 ve 6-0’lık setlerle rahat bir galibiyet aldı. 11 numaralı seribaşı Ukraynalı Marta Kostyuk ise ABD’li Sloane Stephens’i 6-1 ve 7-5’lik setlerin ardından eledi.

Erkekler kategorisinde 7 numaralı seribaşı Daniil Medvedev, ABD’li Sebastian Gorzny karşısında üç sette sonuca ulaştı. Rus tenisçi, 6-1, 6-3 ve 7-5’lik setlerle rakibini 3-0 mağlup ederek adını üçüncü tura yazdırdı.

Turnuvanın 8 numaralı seribaşı ABD’li Ben Shelton da Polonyalı Hubert Hurkacz ile karşılaştı. Dört set süren mücadeleyi 6-3, 5-7, 7-6 ve 7-5’lik skorlarla kazanan Shelton, üçüncü tur biletini alan bir diğer isim oldu.