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A Milli Takım'da teknik direktörlük için yeni isimlerin gündeme gelmesiyle birlikte, yeni hocanın yerli mi yoksa yabancı mı olması gerektiği de tartışılmaya başlandı.

YENİÇAĞ özel sokak röportajında vatandaşlara sorular yönelttik.

Röportajda görüşlerini paylaşan vatandaşların ortak noktası, tercihlerinin yerli teknik direktörden yana olması oldu.

"ARDA TURAN ÇOK BÜYÜK KATKI SAĞLAR"

Bir vatandaş, A Milli Takım'ın başına Arda Turan'ın geçmesi gerektiğini savunarak, Shakhtar Donetsk'teki performansına dikkat çekti.

"Kesinlikle yerli olmalı ve bu kişinin de Arda Turan olduğunu düşünüyorum. Vincenzo Montella'nın kat kat daha üst seviyesinde, daha başarılı olabileceğine inanıyorum. En azından yerli ve çabucak adapte olabilecek bir insan."

Arda Turan'ın mevcut sisteme hızlı uyum sağlayabileceğini belirten vatandaş, "Gelirse gerçekten çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Şu anda Arda Turan daha iyi" ifadelerini kullandı.

"BENİM TERCİHİM AYKUT KOCAMAN"

Bir başka vatandaş da tercihin yerli teknik direktörden yana kullanılması gerektiğini belirterek Aykut Kocaman'ın ismini verdi.

"Benim tercih edeceğim isim Aykut Kocaman olur. Çünkü kendisi beyefendiliğiyle, kişiliğiyle, kültürlü duruşuyla, spor ve sporcu bilgisiyle A Milli Takım'a çok yakışacağını düşünüyorum."

Başarının önceden garanti edilemeyeceğini söyleyen vatandaş, önemli olanın futbolculara ve taraftarlara ilham verecek birlikteliğin yeniden oluşturulması olduğunu ifade etti.

"İLHAN PALUT NİYE OLMASIN?"

Röportajdaki bir diğer vatandaş ise yabancı teknik direktör tercihine karşı çıkarak Türkiye'de yeterli sayıda teknik adam bulunduğunu savundu.

İlhan Palut ve Aykut Kocaman'ın isimlerini dile getiren vatandaş, "İlhan Palut yapar. Niye bunlara şans verilmiyor? Aykut Kocaman niye yapmasın? Hem de bal gibi yapar. Şans verilmiyor" dedi.

Yerli teknik adamlara daha fazla destek verilmesi gerektiğini belirten vatandaş, başarısızlık ihtimaline rağmen teknik direktörlerin arkasında durulması gerektiğini söyledi.