Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Diğer

UEFA Uluslar A Ligi’nde oynadığı dört karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrılan A Millî Futbol Takımı’nda yeni teknik direktörün kim olacağı merak konusu oldu. Montella ile yollarını ayıran Türkiye Futbol Federasyonu, millî takımın başına geçecek isim için çalışmalarını sürdürüyor.

SERGEN YALÇIN İLK SIRAYA YÜKSELDİ

Fanatik'in haberine göre, Abdullah Avcı ve Samet Aybaba’nın da adının geçtiği teknik direktörlük yarışında Sergen Yalçın’ın öne çıktığı bildirildi. Son olarak Beşiktaş’ta görev yapan deneyimli teknik adamla federasyon yetkililerinin temas kurduğu belirtildi. Görüşmelerin önümüzdeki günlerde olumlu bir sonuca ulaşabileceği ifade edildi.

A MİLLİ TAKIM KASIM AYINDA İKİ MAÇA ÇIKACAK

Türkiye A Millî Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi’ndeki mücadelesini kasım ayında oynayacağı iki karşılaşmayla sürdürecek. Ay-yıldızlılar, 12 Kasım’da İzmir’de Belçika’yı ağırlayacak. Millî takım, grup aşamasındaki son maçında ise 15 Kasım’da Fransa deplasmanına çıkacak.

Sergen Yalçın’ın göreve getirilmesi halinde deneyimli teknik direktörün bu iki karşılaşmada takımın başında sahaya çıkması bekleniyor.