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UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki dördüncü maçında yarın İtalya'ya konuk olacak A Milli Takım, karşılaşma öncesindeki son antrenmanını Belçika'da gerçekleştirdi.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre, Standard Liege Kulübünün akademi tesislerinde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde yapılan idmanda şansız bir gelişme daha yaşandı.

EMİRHAN TOPÇU ANTRENMANI YARIDA BIRAKTI

Kamp döneminde dizindeki ağrı nedeniyle daha önce bir antrenmana katılamayan Emirhan Topçu'nun şikayeti yeniden ortaya çıktı.

Milli futbolcu, aynı bölgedeki ağrılarının tekrarlaması üzerine İtalya maçı öncesindeki son çalışmayı yarıda bırakmak zorunda kaldı.

CAN UZUN BİREYSEL ÇALIŞTI

A Milli Takım'da sakatlık sorunu yaşayan bir diğer isim ise Can Uzun oldu.

Arka adalesinde ağrı hisseden genç futbolcu, antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştıktan sonra bireysel programına geçti.

İki oyuncunun İtalya karşılaşmasında forma giyip giyemeyeceği henüz belirsizliğini koruyor.

MONTELLA TAKTİK VE DURAN TOPLARA AĞIRLIK VERDİ

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda pas, rondo ve çeviklik çalışmaları gerçekleştirildi. Taktik ve duran top organizasyonlarına ağırlık verilen idman, taktik oyunla sona erdi.

TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz da çalışmayı tribünden takip etti.

Teknik direktör Vincenzo Montella ve milli futbolcu Ozan Kabak, bugün TSİ 19.45'te karşılaşmanın oynanacağı Renato Dall'Ara Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Milliler, toplantı öncesinde statta kısa bir yürüyüş yapacak.