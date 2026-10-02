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UEFA Uluslar Ligi'ne Fransa ve İtalya karşısında aldığı mağlubiyetlerle başlayan A Milli Futbol Takımımız, üçüncü maçında Belçika'ya konuk oldu.

Liege kentindeki Maurice Dufrasne Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadelede milliler, sahadan 3-0 mağlup ayrıldı.

DE BRUYNE PERDEYİ ERKEN AÇTI

Karşılaşmaya etkili başlayan Belçika, 10. dakikada Kevin De Bruyne'nin golüyle öne geçti. İlk yarının kalan bölümünde Arda Güler ve Abdülkerim Bardakçı ile gol arayan milliler, yakaladığı fırsatları değerlendiremedi.

Uğurcan Çakır'ın kurtarışlarıyla farkın açılmasını önleyen Türkiye, soyunma odasına 1-0 geride girdi.

BELÇİKA İKİNCİ YARIDA FARKI AÇTI

İkinci yarıya tempo yükselterek baskılı başlayan A Milli Takım, girdiği pozisyonlardan yararlanamadı.

Belçika'da Kevin De Bruyne yine sahneye çıkarak 60. dakikada ceza sahası dışından yaptığı vuruşla kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti.

Oyuna sonradan giren Fenerbahçeli golcü Romelu Lukaku 76. dakikada farkı üçe çıkardı ve kalan dakikalarda skor değişmeyince Belçika karşılaşmayı 3-0 kazandı.

MİLLİLERİN SIRADAKİ RAKİBİ İTALYA

Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta oynadığı üç maçtan da puansız ayrılan Türkiye, dördüncü karşılaşmasında pazartesi günü İtalya'ya konuk olacak.

BELÇİKA-TÜRKİYE İLK 11'LER

Belçika: Lammens, Mechele, De Cuyper, De Bruyne, Tielemans, Lukebakio, Ngoy, De Ketelaere, Vanaken, Castagne, Godts

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Bartuğ, İsmail, Arda, Kerem, Oğuz, Barış Alper.

MAÇ SONUCU: BELÇİKA 3-0 TÜRKİYE (ÖNEMLİ ANLAR)

1' Rohit Saggi'nin ilk düdüğüyle Belçika-Türkiye maçı başladı.

İLK TEHLİKELİ ATAK BELÇİKA'DAN GELDİ

4' Maçın ilk tehlikeli atağı Belçika'dan geldi. Savunmadan atılan uzun pasta topla buluşan Godts ceza sahası dışından şutunu çekti. Top direğin yanından dışarı çıktı.

BELÇİKA KEVIN DE BRUYNE İLE ÖNE GEÇTİ

10' Top ağlarımızda! Kevin De Bruyne, Lukebakio ile yaptığı şık verkaçın ardından ceza sahasına girerek soğukkanlı bir vuruşla topu ağlarımıza gönderdi. Belçika 1-0 öne geçti.

LUKEBAKIO'NUN ŞUTUNDA UĞURCAN BAŞARILI

14' Golden sonra Belçika baskısı devam ediyor. Sağ kanattan içeri sokulan Lukebakio ceza sahası dışından önünü açarak şutunu çekti. Uzak köşeye giden topu Uğurcan Çakır kurtardı.

ARDA UZAKTAN ŞANSINI DENEDİ

16' Arda Güler ceza sahası dışından şansını denedi. Sert şutta Lammens iki hamlede topu kontrol etti.

ARDA GÜLER LAMMENS'İ GEÇEMEDİ

17' Ceza sahasında şık bir çalımla rakibinden sıyrılan Arda Güler dar açıdan şutunda bir kez daha Lammens'e takıldı.

DURAN TOPTAN GOLE YAKLAŞTIK: ABDÜLKERİM İSABETİ BULAMADI

19' Arda Güler'in kullandığı serbest vuruşta yaptığı ortaya ceza sahası içerisinde Abdülkerim Bardakçı iyi yükselerek kafayı vurdu. Top direğin yanından az farkla dışarı çıktı.

DE KETELAERE'NİN ŞUTUNDA TOP UĞURCAN'DA KALDI

22' Godts sol kanattan topu taşıyarak içeri sokuldu. Pasında ceza sahasında topla buluşan De Ketelaere bekletmeden şutunu çıkardı. Uğurcan hata yapmadı.

ARDA GÜLER CEZA SAHASI DIŞINDAN KALEYİ YOKLADI

27' Arda Güler ile Belçika kalesini yoklamaya devam ediyoruz. Milli yıldızın ceza sahası dışından çektiği şutta Lammens yine gole izin vermedi.

UĞURCAN VANAKEN'E GOL İZNİ VERMEDİ

33' Kalemizde önemli bir tehlike atlattık. Belçika hücumunda kale önünde Vanaken'in şutunda Uğurcan Çakır gole izin vermedi.

BELÇİKA DİREĞE TAKILDI

36' Kalemizde şans anı! Ceza sahası içerisinde Lukebakio'nun şutunda top direkten geri geldi.

MERİH NET GOL POZİSYONUNDAN YARARLANAMADI

42' Net gol pozisyonu kaçtı. Kale önünde yaşanan karambolde bir anda arka direkte boşta topla buluşan Merih gelişine vurmak istedi. Ancak top farklı şekilde dışarı gitti.

İLK YARI SONUCU: BELÇİKA 1-0 TÜRKİYE

MONTELLA'DAN DEVRE ARASI YUNUS AKGÜN HAMLESİ

46' A Milli Takım'da Vincenzo Montella devre arasında oyuncu değişikliğine gitti. Barış Alper'in yerine Yunus Akgün oyuna dahil oldu.

FERDİ'NİN ŞUTUNDA TOP AZ FARKLA DIŞARI ÇIKTI

53’ Ferdi’nin şutu az farkla dışarıda! Sol kanattan içeri kat eden Ferdi Kadıoğlu, sert bir şut çıkarıyor ancak top, Senne Lammens’in koruduğu kalenin uzak direğinin hemen yanından auta çıkıyor.

BELÇİKA'NIN TOPU İKİNCİ KEZ DİREKTEN DÖNDÜ

53’ Direk imdadımıza yetişiyor! İki savunmacımızın arasında boşluk bulan Dodi Lukebakio’nun, Uğurcan Çakır’ı yanıltan vuruşu bir kez daha direğe çarptı.

YUNUS'UN ŞUTUNDA LAMMENS GOLE İZİN VERMEDİ

55’ – Yunus’tan etkili şut! Oyuna sonradan giren Yunus Akgün, ceza sahasında boşluk bulup sert bir şut çıkardı. Senne Lammens gole izin vermedi.

KEVIN DE BRUYNE FARKI İKİYE ÇIKARDI

60' Maalesef top yine ağlarımızda… Kevin De Bruyne, ceza sahası çizgisinin önüne düşen topa falsolu bir vuruş yaptı. Uğurcan Çakır’ı geçen top, üst köşeden ağlarımızla buluşuyor.

TIELEMANS'IN SERT ŞUTU UĞURCAN'I ZORLADI

68' Tielemans'ın uzaktan sert şutunda Uğurcan topu sektirdi. Oyuna sonradan giren Lukaku ikinci topa hamle yaptı ama vuramadı.

İLHAN FAKILI CEZA SAHASI DIŞINDAN ŞANSINI DENEDİ

69' Oyuna sonradan dahil olarak ilk kez milli formayla sahaya çıkan İlhan Fakılı ceza sahası dışından sert bir şutla şansını denedi. Kaleci Lammens hata yapmadı.

DENİZ GÜL'ÜN ŞUTUNDA TOP YAN AĞLARDA KALDI

72' Arda Güler'in pasında topla buluşan Deniz Gül ceza sahası içerisine girdi. Rakiplerden topu kurtaran Deniz Gül dar açıdan şutunda top yan ağlara gönderdi.

BELÇİKA LUKAKU İLE 3. GOLÜ BULDU

76' Belçika'nın duran top organizasyonunda savunmamız bir anlığına uyudu. Charles De Ketelaere'nin çevirdiği topu kale önünde Lukaku tamamladı ve Belçika skoru 3-0'a getirdi.

ARDA GÜLER FRİKİKTEN GOLE YAKLAŞTI

90+1' Ceza sahası yakınlarında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Arda Güler harika bir şutla gole yaklaştı. Ancak kaleci Lammens kurtarışlarına bir yenisini daha ekleyerek direk dibinde topu kornere çeldi.