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Kaynak: DHA

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Paraguay ile 20 Haziran Cumartesi günü TSİ 06.00'da karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, mücadele öncesindeki çalışmalarına yaptığı idmanla devam etti.

Arizona'daki Athletic Grounds'ta Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basına açık tutuldu. Isınma hareketleriyle başlayan çalışma, pas organizasyonlarıyla sürdü. Antrenmanın basına kapalı kısmında ise teknik heyet taktik hazırlıklar üzerinde durdu.

Çalışmayı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da saha kenarından takip etti.

Ay-yıldızlı ekip, Paraguay karşılaşmasının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.