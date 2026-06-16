Orta Doğu’da anlaşma haberleri petrol fiyatlarında düşüşü beraberinde getirerek altını destekledi. Ons, en yüksek 4.370 doları gördü. Ancak kâr satışlarının da etkisiyle kapanış fiyatı daha düşük seviyeden gerçekleşti. Bugünkü işlemlerde de ons, TSİ 06:00 itibarıyla 4.318 dolara yakın seviyelerden fiyatlandı. Saxo Bank'tan dikkat çeken bir uyarı geldi.
Dev banka altının önündeki engeli rakam vererek açıkladı
ABD-İran savaşının sona ermesiyle birlikte küresel piyasalarda ons altın fiyatı dün %2,15 yüksleişle 4.309 dolardan kapanış yaptı. Altında yükselişin sürüp sürmeyeceği merakla beklenirken Saxo Bank stratejistinden kritik bir uyarı geldiAykut Metehan
PETROL DESTEKLEDİ ama...
Saxo Bank Emtia Stratejisti Ole Hansen şunları söyledi: “Barış anlaşması açıklandıktan sonra değerli metaller güçlü yükseliş gösterdi. Enerji fiyatlarına ilişkin endişelerin azalması, enflasyon tehdidini azaltmaya yardımcı oldu.
"Düşük petrol fiyatları, yatırımcıların faiz artırımlarına ilişkin beklentilerini düşürmelerine yol açarak değerli metaller için ek bir destek sağladı”
“Altın için en önemli yukarı yönlü engel, şu anda 4.450 ABD doları civarında bulunan 200 günlük hareketli ortalama olmaya devam ediyor. Bu seviye, son toparlanmanın daha sürdürülebilir bir iyileşmeye dönüşüp dönüşmeyeceğini belirleyebilir”
FED'İN FAİZ KARARI KRİTİK
Bu arada dikkatler bir yandan FED’in yarınki faiz kararına çevrildi. Analistler "Federal Rezerv'in 17 Haziran'daki FOMC toplantısında ana faiz oranını değiştirmesi beklenmese de 9 Aralık'taki toplantıya kadar en az bir faiz artırımı ihtimali, 15 Haziran itibariyle yaklaşık %60 civarında seyrediyor" dedi.
FAİZ İHTİMALİ, ALTINI FRENLİYOR
ABD’de Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) mayısta yıllık bazda %4,2 arttığını ve bu oranın hem FED’in faiz aralığının (%3,50-%3,75) hem 2 yıllık Hazine tahvil getirisinin (%4,06) üzerinde yer aldığına dikkat çeken analistler, “Piyasa, bu fiyat artışlarıyla mücadele edileceği varsayımı ile faiz oranlarında artışları fiyatlandırmaya devam ediyor” yorumunu yapıyor ve bunun da altın fiyatları önündeki en önemli engellerden bir olduğu vurgulanıyor.