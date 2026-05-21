Tunceli’de 6 yıldır bulunamayan ve öldürüldüğü değerlendirilen Gülistan Doku’nun bulunması için yeni başlatılan operasyonlarla birlikte faili meçhul olarak kalan dosyalar yeniden açılıyor.

Bu kapsamda İzmir’de inşaattan düştüğü ve intihar ettiği iddia edilen Dorukhan Büyükışık hakkında bulunan yeni deliller ışığında operasyon düzenlendi. 9 ilde düzenlenen operasyonda 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı veridi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada operasyon için İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve İzmir İl Jandarma Komutanlığına teşekkür etti.

Bakan Gürlek açıklamasını şu ifadelerle sonlandırdı:

“Hiçbir dosyanın üzerinin örtülmesine, hiçbir delilin karartılmasına müsaade etmeyeceğiz. Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, maddi gerçeğin ortaya çıkartılması ve adaletin tecellisi için tüm imkânlarımızla çalışmayı sürdüreceğiz.”

NE OLMUŞTU?

Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın oğlu Dorukhan Büyükışık, 2018 yılında İzmir Narlıdere'de bir inşaat şantiyesinde ölü bulunmuştu. Büyükışık'ın ölümü kayıtlara yüksekten düşme olarak geçmişti.

Dorukhan'ın babası emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın gayretleri neticesinde olayda görevli sekiz polis memuru hakkında dava açılmıştı.

Polislerin savcının talimatına rağmen ilgili kamera görüntülerini sağlıklı biçimde incelemediği ve bir örneğini muhafaza altına almadıkları tespit edilmiş, aktif kameraları tam olarak incelemedikleri, delilleri gerekli biçimde toplamadıkları belirlenmişti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şubat ayında dört şantiye bekçisi ile bir inşaat işçisi hakkında kasten öldürme suçundan dava açılmıştı.