İzmir’in Narlıdere ilçesinde 26 yaşındaki Dorukhan Büyükışık’ın bir inşaat şantiyesinde ölü bulunmasına ilişkin birleştirilen davaların duruşması İzmir 21. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya aile, sanıklar ve avukatlar katıldı.

Polis amiri: “Kayıtlara erişemedik”

Olay döneminde polis merkezi amiri olan sanık İ.K., mahkemede şunları söyledi:

“Kamera kayıtlarının bulunduğu iki alan vardı ancak şifre nedeniyle erişemedik. Olayı şüpheli ölüm olarak değerlendirdik. İki bekçi düşme sesi ve bağırma duyduklarını anlattı.”

Mahkeme başkanının, maktule ait cep telefonu ve araç anahtarının yer değiştirdiğine ilişkin sorusu üzerine İ.K., “O eşyaların açısını bilmem. Nasıl muhafaza edilmesi gerekiyorsa öyle muhafaza ettim” dedi.

'Jop, kelepçe ve inşaat demiriyle dövdüklerini anlattı'

Cezaevinde bulunan tanık K.K. ise dikkat çeken bir iddiayı gündeme getirdi. 2021 yılında tanıştığı G.A.’nın kendisine olayı anlattığını öne süren K.K., mahkemede şu ifadeleri kullandı:

“Evinde bir çekyatın altından bana bekçi ve polislerin kullandığı jop ile ortası zincirli kelepçe verdi. Sonra geri istedi. Bir parkta alkol alırken bana inşaat demiri, jop ve kelepçeyle bir çocuğu dövdüğünü, sonra Narlıdere’de bir inşaattan attığını ve olayı intihar gibi gösterdiklerini anlattı. Çocuğun bir askerin oğlu olduğunu söyledi. Cezaevinde Dorukhan olayını duyunca anlattıklarıyla örtüştü ve tanık olmak istedim.”

Adli tıp uzmanı: 'Yüksekten düşme olmayabilir'

Maktulün ilk muayenesini yapan adli tıp uzmanı G.B. de çarpıcı değerlendirmelerde bulundu:

“Meslek hayatım boyunca bu kadar yüksekten düşüp de bu kadar az yara alan vakaya rastlamadım. Yüksekten düşme olmayabilir dedim. Vücutta çok küçük iki sıyrık vardı.”

Olay yeri fotoğrafları gösterildiğinde ise, “Cesedin yatış pozisyonu benim muayene ettiğim andakinden farklı” ifadelerini kullandı.

Anne: “Gerçekleri açıklayın”

Sanıkların tutuklanmasını isteyen aile adına anne Nihal Büyükışık, “İnsanlık adına sanıklara sesleniyorum, gerçekleri açıklayın” dedi.

Baba Ethem Büyükışık ise duruşma sonrası yaptığı açıklamada, “Oğlumuzu öldürenlerin ve delilleri karartanların hak ettikleri cezayı almalarını bekliyoruz” diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutuklanması talebini reddederek mevcut hallerinin devamına karar verdi. Duruşma 5 Haziran 2026’ya ertelendi.