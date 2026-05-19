Mersin’den gezi programına katılan yaklaşık 40 kişilik öğrenci grubunda bulunan 20’ye yakın öğrenci, dönüş yolculuğu sırasında mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşamaya başladı.

Edinilen bilgilere göre öğrenci grubu, gezi dönüşünde Bursa’da yemek molası verdi. Yolculuğun devamında bazı öğrencilerin fenalaşması üzerine öğretmenler ve organizasyon görevlileri en yakın sağlık kuruluşuna başvurdu.

ZEHİRLENME ŞÜPHESİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Rahatsızlanan öğrenciler, Haymana Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde tedavi altına alındı. Sağlık ekiplerinin ilk değerlendirmelerinde olayın gıda kaynaklı olabileceği ve zehirlenme ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.

Tedavi gören öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.