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Kaynak: AA

ABD'nin İran'a karşı görevlendirdiği USS Abraham Lincoln uçak gemisindeki 8 denizcinin, görev süresinin uzunluğu nedeniyle intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi.

The Hill gazetesi, ABD Donanma Sekreter Vekili Hung Cao'nun Demokrat Senatör Kirsten Gillibrand'e gönderdiği 4 sayfalık mektuba ulaştı.

Buna göre Hung Cao, mektupta İran'a karşı yaklaşık 9 ay görev yapan USS Abraham Lincoln gemisindeki denizcilerin görev süresinin uzunluğu sebebiyle psikolojik sorunlar yaşadıklarını belirterek, 8 denizcinin intihar girişiminde bulunduğunu ifade etti.

BÖLGEYE BAŞKA GEMİ GÖNDERİLMİŞTİ

Yaklaşık 250 gün aralıksız görev yapan Abraham Lincoln uçak gemisindeki personelin psikolojik durumunun iyi olmadığı yönündeki tartışmaların ardından ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), bölgeye USS George Washington uçak gemisini gönderme kararı almıştı.



USS George Washington uçak gemisinin 20 Ağustos'ta Orta Doğu'ya ulaşmasının ardından USS Abraham Lincoln, bölgeden ayrılmıştı.