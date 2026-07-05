Kaynak: Haber Merkezi

Alaska’nın en kuzey uçlarında yer alan Utqiagvik kentinde, gezegenimizin benzersiz coğrafi hareketleri nedeniyle yılın büyülü bir dönemi yaşanıyor. Eksen eğikliğinin bir sonucu olarak kentte tam 84 gün boyunca güneş ufuk çizgisinin altına hiç inmiyor. Bu sıra dışı doğa olayı, bölgede gece kavramını tamamen ortadan kaldırırken, yerel halka ve ziyaretçilere aylarca süren kesintisiz bir gündüz deneyimi sunuyor.

23,5 DERECELİK AÇININ MUCİZESİ

Kuzey Kutup Dairesi’nin yaklaşık 500 kilometre ilerisinde konumlanan bu yerleşim yerindeki sonsuz gündüzün sırrı, Dünya'nın yörünge düzlemine göre sahip olduğu $23,5^\circ$’lik eksen eğikliğinde saklı. Bu eğim nedeniyle, saatler gece yarısını gösterdiğinde bile güneş gökyüzündeki yerini korumaya devam ediyor. Ulusal Hava Durumu Servisi’nin kaydettiği hızlandırılmış (time-lapse) görüntüler de bu durumu gözler önüne seriyor: Ufuk çizgisine kadar alçalan güneş, batmak yerine sanki görünmez bir duvara çarpmış gibi yeniden gökyüzüne doğru tırmanışa geçiyor.

KUZEY KUTBU'NUN ORTAK KADERİ

Gece yarısı güneşinin büyüleyici etkisini hisseden tek yer Alaska değil. Kuzey kutup çizgisine komşu olan;

Kanada, Grönland ve Rusya'nın kuzey toprakları,

Norveç, İsveç ve Finlandiya gibi İskandinav ülkeleri de bu ekstrem coğrafi dönemi eş zamanlı olarak tecrübe ediyor.

Günün hiçbir saatinde bitmeyen bu aydınlık evre, dünya genelinde birçok sanat eserine, filme ve popüler kültür ögesine ilham kaynağı oluyor. Ancak madalyonun bir de diğer yüzü var: Sonsuz gün ışığının tadını çıkaran bu bölgeler, kış ayları kapıyı çaldığında tam tersi bir döngüye girerek bu kez de aylarca sürecek zifiri karanlık bir "kutup gecesi" dönemine teslim oluyor.