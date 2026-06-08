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Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlünün yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan araştırmalarda F.D. isimli şahsın uzun süredir arandığı ve yıllardır izini kaybettirmeyi başardığı belirlendi.

Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, "kasten öldürme", "yaralama", "hükümlü veya tutuklunun kaçması", "ruhsatsız silah bulundurma", "resmi belgede sahtecilik" ve "suç örgütüne üye olma" gibi suçlardan aranan şüphelinin 31 Ağustos 2018'den bu yana firari olduğu tespit edildi.

EKMEK FIRININDA YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucunda firarinin İstanbul'un Pendik ilçesinde olduğu belirlendi. Düzenlenen operasyonla F.D., bulunduğu ekmek fırınında yakalanarak gözaltına alındı.

Toplam 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, işlemlerinin tamamlanması için Kocaeli'ye götürüldü. Olayla ilgili işlemlerin sürdüğü bildirildi.