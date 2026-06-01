Denizli-Aydın Otoyolu’nun Sarayköy ilçesi Tırkaz Mahallesi yakınlarında meydana gelen katliam gibi kaza, ülkeyi yasa boğdu. Pamukkale Turizm firmasına ait, Mustafa Fevzi Merdun (50) idaresindeki yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürtünmeden kaynaklı çıkan yangında otobüs adeta alev topuna döndü. İçerisinde 38 yolcu ve 3 görevlinin bulunduğu araçta can pazarı yaşandı.

KAPILAR AÇILMADI, CAMLARI KIRABİLENLER KURTULDU

Otobüsün bariyerlere sürtünmesiyle başlayan yangın kısa sürede tüm aracı sardı. Kaza anında otobüs kapılarının açılmaması facianın boyutunu büyütürken, sadece pencereleri kırarak dışarı çıkmayı başaran yolcular canlarını kurtarabildi.

Feci kazada sürücü Mustafa Fevzi Merdun ile birlikte yolculardan Merve Erik, Fatma Kartal, Gülitay Boğa, Zehra Eyiol, Hayriye Arıkan, Civan Şen ve henüz 9 aylık olan oğlu Eyüp Miraç Şen hayatını kaybetti. Yaralanan 33 kişi ise çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedavisi tamamlanan 17 kişi taburcu edilirken, tedavisi süren 16 yaralıdan 2’sinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

BEBEĞİNE SİPER OLDU AMA KURTARAMADI

Kazanın ardından yürek yakan dramlar da gün yüzüne çıktı. Hayatını kaybeden anne Civan Şen'in, kaza anında alevlerin ve darbenin ortasında kalan 9 aylık bebeği Eyüp Miraç Şen'i korumak için üzerine kapandığı, ona siper olduğu belirlendi. Talihsiz anne ve bebeği yan yana hayatını kaybetti.

TAM 36 CEZASI VAR: DİREKSİYONDA NE İŞİ VARDI?

Facianın ardından adli soruşturma derinleştirilirken, hayatını kaybeden şoför Mustafa Fevzi Merdun ile ilgili ortaya çıkan sicil kaydı büyük bir skandalı gözler önüne serdi. Direksiyon başındaki Merdun’un, geçmişte alkollü araç kullanmak da dahil olmak üzere tam 36 kez farklı trafik cezası aldığı tespit edildi. Bu kadar ağır bir sicile ve ihlal geçmişine sahip bir sürücünün, onlarca canı taşıyan bir yolcu otobüsünde nasıl halen kaptanlık yapabildiği sorusu büyük bir tartışma ve tepki dalgası başlattı.

20 DAKİKA ÖNCE ARIZA KONTROLÜ YAPMIŞ

Yaralı yolcuların jandarmada verdikleri ilk ifadeler ise kaza öncesine dair önemli bir detayı ortaya çıkardı. Yolcular, kazadan yaklaşık 20 dakika önce şoför Merdun’un araçtaki bir arıza şüphesi nedeniyle otobüsü sağa çektiğini, aşağı inerek aracı kontrol ettiğini ve ardından hiçbir şey olmamış gibi yola devam ettiğini belirtti.

"UYUDU VEYA DALDI" İDDİASI

İlk değerlendirmelere göre kazanın, sürücü Mustafa Fevzi Merdun’un direksiyon başında uyuması veya dalgınlığı nedeniyle meydana geldiği üzerinde duruluyor.

Nefes'in haberine göre, kazada otobüsün takograf cihazı ve araç içi kameraları tamamen yanarak kül olduğu için, kazanın kesin çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla teknik incelemeler çok yönlü olarak sürdürülüyor.

Öte yandan, hayatını kaybeden şoför Merdun’un Manisa Selendili olduğu öğrenilirken, Selendi Belediye Başkanı Murat Daban da kazanın ardından bir taziye mesajı yayımladı. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı adli ve idari soruşturma devam ediyor.