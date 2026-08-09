Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA / DHA / İHA

Olay, Hocalar ilçesi Hürriyet Mahallesi Paşa Sokak'ta meydana geldi. U.Y. (34) ve M.Ç.Ş. (30) ile M.Y. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesinin ardından M.Y.'nin babası S.Y. (77), av tüfeğiyle araçta bulunan U.Y. ve M.Ç.Ş.'ye ateş açtı.

HASTANEDE HAYATLARINI KAYBETTİLER

Silah seslerinin duyulması üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan U.Y. ve M.Ç.Ş., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İki kişi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

BABA VE OĞLU GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından polis ekipleri tarafından baba S.Y. ile oğlu M.Y. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, tartışmanın çıkış nedeninin belirlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.