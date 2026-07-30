Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bölgede huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla aranan şahıslara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda İnegöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firarilerin peşine düştü.
9 YILLIK CEZASI VARDI, POLİSTEN KAÇAMADI
Edinilen bilgilere göre; geçmiş dönemde işlediği "kasten yaralama" suçu nedeniyle yargılandığı davada hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası kararı verilen 73 yaşındaki Ahmet T.’nin İnegöl'de bulunduğu tespit edildi.
Teknik ve fiziki takibin ardından düğmeye basan Asayiş Büro Amirliği ekipleri, düzenledikleri başarılı operasyonla yaşlı adamı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Emniyetteki sorgusu ve işlemleri tamamlanan Ahmet T., geniş güvenlik önlemleri altında İnegöl Adliyesi’ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan 73 yaşındaki hükümlü, yüzüne okunan karar sonrası tutuklanarak cezaevine teslim edildi.