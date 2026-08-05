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Kaynak: AA / DHA / İHA

Aksaray'ın Hacılar Harmanı Mahallesi'nde bulunan 8 katlı bir apartmanda yaşanan olay, çevrede büyük panik oluşturdu. İddiaya göre 29 yaşındaki İlknur S., 7. kattaki stüdyo dairenin penceresinden atlamak istedi.

O sırada dairede bulunan bir kişi, genç kadının pencereden sarktığını fark ederek son anda müdahale etti. Kadını ayaklarından yakalayarak aşağı düşmesini engelledi.

BAŞ AŞAĞI ASILI KALDIĞI ANLAR KAMERADA

Kadının 7. katın penceresinden baş aşağı asılı kaldığı anlar çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Olayı görenler büyük korku yaşarken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

İçerideki kişinin yoğun çabasıyla genç kadın yeniden pencereye çekilerek güvenli şekilde dairenin içine alındı.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan kadın, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, daha önce de intihar girişiminde bulunduğu belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.