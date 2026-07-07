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Kaynak: Haber Merkezi

Konya / Ziya Temizkul / Yeniçağ

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Akşehir Belediyesi tarafından organize edilen 67. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği, ikinci gününde de düzenlenen zengin etkinlik programıyla tüm şehre yayıldı. Sabahın erken saatlerinden akşam saatlerine kadar kentin dört bir yanındaki tarihi mekanlarda sahnelenen çocuk tiyatroları, zanaat atölyeleri ve mizahi söyleşiler ve konserlerle Akşehirlilere ve şehre gelen misafirlere kültür dolu anlar yaşattı.

GÜLMECE PARKI’NDA SANAT, ESKİ GAZİ OKULU’NDA ÇOCUK SESLERİ

Şenliğin ikinci gün programı, saat 10.00’da Gülmece Parkı’nda kurulan Gülmece Sanat Atölyesi Çalışmaları ile kapılarını açtı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen usta zanaatkarlar; lületaşı ve sedef işlemeciliğinden Osmanlı çarık yapımına, cam süslemeden ebru sanatına kadar kadim el sanatlarını canlı performanslarla meraklılarına sundu.

Şenlik kapsamında ilçe çocuklar için tam bir panayır yerine dönüştü. Çeşitli etkinliklerle her yaştan ziyaretçinin güzel vakit geçirmesi sağlandı.

Akşehir Kültür Merkezi'nde Eskişehir Çocuk Tiyatrosu tarafından sahnelenen "Alaaddin Müzikali", saat 11.00 ve 13.00’teki iki ayrı seansıyla salonu dolduran miniklere neşeli anlar yaşattı.

Eski Gazi Okulu’nda düzenlenen Kuş Evi Tasarımı, Maske Boyama ve Kum Boyama atölyeleri ile Nasreddin Hoca Çocuk Kütüphanesi'ndeki Dekoratif Obje Boyama etkinlikleri, çocukların hayal güçlerini sanata dönüştürdü.

MİZAH YOLU’NDA 800 YILLIK ZAMAN YOLCULUĞU

Şenlik kapsamında kapılarını açan Nasreddin Hoca Mizah Yolu ve Tarihi Kilise Bahçesi etkinlik alanı, ziyaretçilerini adeta büyüledi. Alanda kurulan drama atölyeleri, kilim dokuma, ebru, okçuluk, keçecilik, çömlekçilik ve bakırcılık stantları büyük ilgi gördü. Ziyaretçiler, sokaklarda canlandırılan atışmalar ve gösterilerle tarihi atmosferi yerinde hissetti.

Mizah Yolu'ndaki bu özel ortama dikkat çeken Akşehir Belediye Başkanı Dr. Ahmet Nuri Köksal, projenin önemini şu sözlerle vurguladı:

"Nasreddin Hoca Mizah Sokağı adını verdiğimiz bölgede 13’üncü yüzyıl geleneklerini ve kostümlerini canlandırarak bir drama atölyesi kurduk. Gelen misafirlerimizi yeni bir keşfe çıkartarak zaman yolculuğu ile 800 yıl öncesine götürüyoruz. Sadece Akşehir ve civar ilçelerinden değil, bütün Türkiye’den gülmece dostlarını, tarih meraklılarını, kültür meraklılarını ve Nasreddin Hoca severleri Akşehir’e çağırıyoruz."

TARİHİ KİLİSE BAHÇESİ’NDE ULUSLARARASI HİCİV ATIŞMASI

Tarihi Kilise Bahçesi'nde gerçekleştirilen "Kurnaz Peter (Hitar Petar) & Nasreddin Hoca Atışması" ise şenliğin mizahi ruhunu en üst noktaya taşıyan etkinliklerden biri oldu. İki farklı kültürün mizah dehasının asırlık hiciv dolu atışmaları, alanı dolduran izleyicilerden büyük alkış aldı. Atışmanın ardından çocuklar için "Gökkuşağının Fısıltıları" adlı hikâye anlatısı gerçekleştirildi.

HIDIRLIK’TA KÜLTÜR, SÖYLEŞİ VE KLASİK MÜZİK ESİNTİSİ

Doğasıyla büyüleyen Hıdırlık bölgesi de öğleden sonra şenliğin ana üslerinden biri haline geldi. Saat 16.00'da "Ağaç Dededen Masallar" hikâye anlatımıyla başlayan program, yerli ve yabancı halk dansları ekiplerinin büyüleyici gösterileriyle renklendi.

Gösterilerin hemen ardından sahne alan "Konya Trio" ekibi, açık havada sundukları klasik enstrümantal müzik dinletisiyle kulakların pasını sildi.