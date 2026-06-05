Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanan 63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali için resmi çalışmalar start aldı. Festival yönetimi ve belediye yetkililerinin bir araya geldiği ilk planlama toplantısının ardından, organizasyonun yol haritası belirlendi.

"GELENEĞİ EN İYİ ŞEKİLDE YAŞATACAĞIZ"

Toplantıda önemli açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, festivalin hem sinema endüstrisi hem de izleyiciler için bu yıl da unutulmaz bir deneyim sunması adına titiz bir hazırlık süreci yürüttüklerini vurguladı. Özdemir, beyazperdenin ve yaratıcı enerjinin harmanlandığı bu köklü geleneği Antalya’da yeniden canlandırmaktan gurur duyduklarını belirtti.

SANAT DİREKTÖRÜ DENİZ YAVUZ: "SORUMLULUĞUMUZUN BİLİNCİNDEYİZ"

Festivalin Sanat Direktörlüğünü üstlenen Deniz Yavuz ise yeni edisyon için büyük bir motivasyon ve kararlılıkla kolları sıvadıklarını ifade etti. Yavuz, festivalin vizyonuna dair şu değerlendirmelerde bulundu:

"Uluslararası görünürlüğü, ülke sinema kültürümüzün dünyaya tanıtımı ve yabancı sinema profesyonelleriyle buluşma imkanlarını mümkün kılan Türkiye'nin gözbebeği Altın Portakal Film Festivali, bu kez her zamankinden daha fazla bir özveri ve kalbi destek ile kapsayıcı ve samimi bir anlayışla gerçekleştirilecek. Antalya'nın sinemamıza, sinemacılarımıza ve film kültürümüze katkısının devamlılığını sağlayarak bu büyük festival mirasımıza karşı sorumluluğumuzu bir an bile unutmadan 63. kez tasarlayacağımız etkinlikte buluşmak dileğiyle."

SİNEMA DOLU BİR HAFTA

24-31 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan festival; ulusal ve uluslararası kategorideki prestijli yarışmaların yanı sıra, merakla beklenen özel gösterimlere, sinema dünyasından isimlerin katılacağı söyleşilere ve sektörel buluşmalara ev sahipliği yapacak. Altın Portakal, sanatın bir araya getirici gücüyle Antalya'yı bir kez daha sinema sektörünün odak noktası haline getirecek.