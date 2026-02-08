Sarıdibek Mahallesi’nde yaşayan kadınlar, kırmızı, mavi, sarı, pembe ve yeşil tonlardaki çiçek motifli geleneksel kıyafetleriyle belleme sanatını sürdürüyor. Aynı zamanda ‘cicim’ tekniğiyle dokudukları coğrafi işaretli Tahtaköprü kilimi başta olmak üzere yöresel dokuma ürünlerini ortaya çıkarıyor.

Vezirköprü Halk Eğitim Merkezi’nin Tahtaköprü ve Sarıdibek mahallelerinde düzenlediği dokuma kursları bölge sakinlerinden büyük ilgi görüyor. Bu kurslar, dokumacılık sanatının gelecek nesillere aktarılmasında önemli rol oynarken, özellikle genç kızlar için yeni bir gelir kaynağı haline geliyor.

Belleme geleneğinin ve Tahtaköprü kiliminin korunup yaşatılmasında emeği geçen Sarıdibekli kadınlar, Halk Eğitim Merkezi eğitmenleri ve kursiyerler takdir topluyor.

Kadınlar, Samsun Şehit Ömer Halisdemir Salonu’nda gerçekleştirilen Samsun Coğrafi İşaretli Ürünler Sergisi’ne katılarak belleme geleneği ve Tahtaköprü kilimi dokumacılığı hakkında Vali Orhan Tavlı’ya ve ziyaretçilere bilgi verdi.

Diğer yandan, Kalkınma Ajansları tarafından Emine Erdoğan’ın himayesinde sürdürülen “Anadoludakiler Projesi”nde 2026 yılı çalışma teması “Yerel Ürünleri Ticarileştirme” olarak belirlendi. Bu kapsamda Orta

Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın, dokumacılık dahil yöresel ürünlerin ulusal ve uluslararası pazarlarda nitelikli ve sürdürülebilir şekilde ticarileşmesine yönelik çalışmalar yürütmesi hedefleniyor.

Samsun Valiliği koordinasyonunda, kentteki coğrafi işaretli ürün sayısının 17’den 55’e yükseltilmesi için yürütülen çalışmalar devam ediyor.