Çin'in satış rekoru kıran elektrikli otomobili Geely EX2 Avrupa’ya geliyor: İşte beklenen fiyat

2025'te Çin otomobil pazarında fırtına gibi esen ve rekor satışlar elde eden Geely EX2, artık gözünü Avrupa'ya dikti. Ana vatanında Galaxy Xingyuan ismiyle tanınan ve yalnızca bir yılda 465.775 adet satarak BYD Dolphin Surf (Seagull) modelini zirveden indiren bu araç, 2026'dan itibaren Avrupa yollarında görülecek.