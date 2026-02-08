2025'te Çin otomobil pazarında fırtına gibi esen ve rekor satışlar elde eden Geely EX2, artık gözünü Avrupa'ya dikti. Ana vatanında Galaxy Xingyuan ismiyle tanınan ve yalnızca bir yılda 465.775 adet satarak BYD Dolphin Surf (Seagull) modelini zirveden indiren bu araç, 2026'dan itibaren Avrupa yollarında görülecek.
Çin'in satış rekoru kıran elektrikli otomobili Geely EX2 Avrupa’ya geliyor: İşte beklenen fiyat
2025'te Çin'de 465 bin adet satan Geely EX2 (Galaxy Xingyuan), 2026'da Avrupa'ya geliyor. 350 km menzil, arkadan itiş, 375 lt bagaj ve yaklaşık 23 bin euro fiyatla B segmentini sarsmaya hazırlanıyor.
B segmentinde yer alan Geely EX2; 4,13 metre uzunluğuyla kompakt bir elektrikli otomobil olarak fark yaratıyor. Yumuşak ve modern çizgileriyle göz dolduran model, küçük boyutuna rağmen 375 litrelik cömert bagaj hacmi ve ferah iç mekânıyla şaşırtıyor.
Teknik donanımı da segment standartlarının oldukça üzerinde.Geely EX2, 40,1 kWh batarya kapasitesiyle WLTP standartlarında 300-350 km arası menzil vadediyor.
Donanimhaber.com haberine göre, aracın 85 kW gücündeki motoru, nadir görülen arkadan itiş sistemi ve çok kollu (multi-link) arka süspansiyonla birleşerek üstün sürüş keyfi sunuyor.
Üstelik tam donanımlı ADAS (Gelişmiş Sürüş Destek Sistemleri) paketi de standart olarak geliyor.
FİYAT BEKLENTİLERİ
En çok merak edilen konu elbette fiyat. Çin'de yaklaşık 8.500 euro gibi çarpıcı bir seviyede satılan EX2'nin, Avrupa'daki güvenlik-donanımlar ve vergilerle birlikte yaklaşık 23.000 euro civarında bir başlangıç fiyatıyla sunulması öngörülüyor.
Brezilya'da 20.000 euro bandından alıcı bulan modelin, Avrupa'da da oldukça rekabetçi bir fiyat politikası izlemesi muhtemel.
Geely EX2; Toyota Yaris, Renault Clio ve Peugeot 208 gibi modellerin domine ettiği Avrupa B segmentinde, elektrikli araç arayanlar için güçlü bir alternatif olabilir.
Sektör gözlemcilerine göre Çin markalarının hızlı yükselişi, Avrupalı üreticileri daha erişilebilir elektrikli modeller geliştirmeye zorluyor
MG, BYD ve Leapmotor'un izinden giden Geely'nin hamlesi, bu rekabeti daha da kızıştıracak görünüyor.
ÇİN’İN AVRUPA PAZARINDAKİ DİĞER ARAÇLARI
2026 itibarıyla Çin menşeli markalar, Avrupa otomobil pazarında hızla büyüyor ve yaklaşık yüzde 9-11 civarında pazar payına (özellikle elektrikli ve hibritlerde daha yüksek) ulaştı.
En önde gelen markalar BYD, MG (SAIC), Leapmotor, Chery (Omoda ve Jaecoo alt markaları), Zeekr (Geely premium), XPeng, NIO gibi isimler. Geely'nin kendisi doğrudan sınırlı modellerle girse de (örneğin EX5), Volvo, Polestar, Smart ve Lynk & Co gibi alt markaları üzerinden güçlü varlık gösteriyor.
Avrupa'da (özellikle İngiltere, Almanya, Fransa, Norveç, İtalya, İspanya gibi ülkelerde) satılan başlıca modeller, ülkeler ve ortalama başlangıç fiyatları (2026 verilerine göre euro/sterlin bazında, vergiler ve donanıma göre değişebilir):
• BYD (En hızlı büyüyenlerden, birçok ülkede bayi ağı genişliyor):
• Dolphin Surf (kompakt şehir aracı): ~19.990–25.000 € (Fransa, Danimarka gibi ülkelerde giriş seviyesi).
• Dolphin: ~25.000–35.000 € / £25.000–30.000 (Birleşik Krallık, Almanya).
• Atto 3 (SUV): ~36.000–42.000 €.
• Seal (sedan): ~45.000–50.000 €.
• Seal U / Sealion 7 (SUV'lar): ~42.000–50.000 €.
• Ülkeler: Birleşik Krallık, Almanya, Fransa, Norveç, Danimarka, İtalya, İspanya vb.
• MG (Avrupa'da en köklü ve en çok satan Çin markası, uygun fiyatlı EV'lerde lider):
• MG4 EV (ve yeni Urban versiyonu): ~23.500–30.000 £ / €27.000–35.000 (Birleşik Krallık'ta en ucuzlardan).
• MG ZS EV / MGS5 EV (SUV/estate): ~28.000–38.000 £.
• Diğer modeller (MG5, vs.): ~30.000 € civarı.
• Ülkeler: Birleşik Krallık (en güçlü), Almanya, Fransa, İtalya, İspanya.
• Leapmotor (Stellantis ortaklığıyla hızla yayılıyor):
• C10, T03 gibi modeller: ~25.000–40.000 € aralığında (yeni girişler).
• Ülkeler: Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, İspanya (2025-2026'da 30.000+ adet satış).
• Chery (Omoda ve Jaecoo alt markalarıyla):
• Omoda 5/7/9, Jaecoo 7 gibi crossover/SUV'lar: ~30.000–45.000 €.
• Ülkeler: Birleşik Krallık, Almanya, İspanya (60.000+ adet Jaecoo).
• Zeekr (Geely'nin premium EV markası):
• Zeekr X (kompakt SUV): ~38.000–45.000 €.
• Zeekr 7X (SUV): ~53.000–63.000 €.
• Zeekr 001 (shooting brake): ~60.000 €+.
• Ülkeler: Almanya, Norveç, İsveç, Hollanda.
Fiyatlar Avrupa standartları (güvenlik, emisyon, vergiler) nedeniyle Çin'dekinden 2-3 kat yüksek olabiliyor, ancak yine de yerel rakiplere (Renault, VW, Peugeot) göre rekabetçi kalıyor.
Çin markaları özellikle B-C segment elektrikli araçlarda (20.000–40.000 €) agresif büyüyor ve hibrit/PHEV modellerle de çeşitleniyor. 2026'da yerel üretim (BYD Macaristan/Türkiye fabrikaları gibi) fiyatları daha da düşürebilir.