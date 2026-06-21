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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da sürpriz bir isim yeniden gündeme geldi.

Suudi Arabistan ekibi Al-Qadsiah'ta forma giyen Otavio'nun menajerler aracılığıyla bordo-mavili kulübe önerildiği öğrenildi.

Daha önce de Trabzonspor'un transfer listesinde yer alan tecrübeli futbolcu için teknik direktör Fatih Tekke'nin raporunun beklendiği belirtildi.

SUUDİ ARABİSTAN'DA MUTSUZ

Portekiz Milli Takımı'nın formasını da giyen 31 yaşındaki oyuncunun Suudi Arabistan'dan ayrılmayı düşündüğü iddia edildi.

Geçtiğimiz sezon beklentilerin altında kalan deneyimli futbolcu, Al-Qadsiah'ta istikrarlı bir performans sergileyemedi. Hem 10 numara pozisyonunda hem de sağ kanat ve merkez orta sahada görev yapabilen Otavio kariyerinde yeni bir adım atmak istiyor.

60 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLMUŞTU

Otavio, 2023 yazında Porto forması giyerken 60 milyon Euro bonservis bedeliyle Al Nassr FC'a transfer olmuştu.

Bu transfer, Portekiz kulübünün tarihindeki en yüksek satışlardan biri olarak kayıtlara geçmiş ve tecrübeli futbolcu daha sonra Al-Qadsiah'ın yolunu tutmuştu.

YÜKSEK MAAŞ DETAYI DÜŞÜNDÜRÜYOR

Transferdeki en büyük soru işareti ise oyuncunun maliyeti olarak görülüyor. İddialara göre, yıllık yaklaşık 12 milyon Euro kazanan Otavio'nun Trabzonspor'a transfer olabilmesi için maaşında ciddi bir indirime gitmesi gerekiyor.

Bordo-mavili yönetimin, oyuncunun ücret beklentisi konusunda önemli fedakarlık yapmasını beklediği öğrenildi.

SON KARARI FATİH TEKKE VERECEK

Trabzonspor cephesinde transferle ilgili nihai kararın teknik direktör Fatih Tekke'nin değerlendirmesinin ardından verileceği belirtildi.

Kulübüyle 1 yıllık sözleşmesi kalan Otavio'nun güncel piyasa değeri yaklaşık 10 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Tekke'nin olumlu rapor vermesi halinde bordo-mavili yönetim, transferin mali şartlarını değerlendirmeye alacak.