Mezo tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) organize edilen 6. İstanbul Dijital Sanat Festivali (IDAF), kapılarını ziyaretçilerine kapattı. Sanat, teknoloji ve akademi dünyasından yerli ve yabancı pek çok önemli ismi İstanbul'da bir araya getiren festival, dijital dünyanın en yeni trendlerini sanat tutkunlarıyla buluşturdu.

YENİLİKÇİ PROJELER YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

5 gün süren festival boyunca binlerce sanatsever, geleceğin sanat formlarını yakından deneyimleme fırsatı buldu. Organizasyon kapsamında;

-Yapay zekâ teknolojileri,

-Artırılmış gerçeklik (AR) uygulamaları,

-Veri sanatı çalışmaları,

-Görsel-işitsel performanslar ve interaktif enstalasyonlar sergilendi.

Festivalin en çok dikkat çeken konuklarından biri ise "Ada" adlı insansı robot oldu. "Ada", etkinlik süresince her gün sergilediği farklı performanslarla katılımcıların odak noktası hâline geldi.

DİJİTAL SANATIN KÜLTÜREL DÖNÜŞÜMÜ TARTIŞILDI

Etkinlik yalnızca sergilerle sınırlı kalmadı; düzenlenen paneller, atölye çalışmaları ve sanatçı söyleşileriyle dijital sanatın kültürel alanda yarattığı dönüşüm derinlemesine incelendi.

Festivalin ardından değerlendirmelerde bulunan festival direktörü Nabat Garakhanova, dijital sanatın küresel ölçekte bir kültürel dönüşüm tetiklediğine işaret etti. Garakhanova, İstanbul Dijital Sanat Festivali'nin her geçen yıl uluslararası etkileşime ve iş birliklerine çok daha geniş bir kapı araladığını vurguladı.