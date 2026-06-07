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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Serdar Mutta, yaptığı yazılı açıklamada, Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik, Almus ilçesine bağlı Bağtaşı, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu beldeleri, Gümüşhane'nin Merkez ilçesine bağlı Tekke Beldesi ile Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa Beldesi'nde gerçekleştirilen belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ara seçimleri ile ülke genelinde 355 mahallede muhtarlık ve 37 mahallede ihtiyar heyeti ara seçimlerinde toplam 1164 sandıkta 371 bin 870 kayıtlı seçmen ile oy verme işleminin gerçekleştirildiğini belirtti.

Saat 17.00 itibarıyla oy verme işleminin ülke genelinde sona erdiğine işaret eden Mutta, "Yüksek Seçim Kurulu tarafından oy verme süreci boyunca seçimlerin düzen içinde yürütülmesi için gerekli tüm tedbirler alınmış olup, seçim iş ve işlemlerinin genel olarak sorunsuz şekilde tamamlandığı tespit edilmiştir." ifadesini kullandı.

Oy verme işleminin sona ermesinin ardından sandık kurullarının ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sayım ve döküm işlemlerine başladığını vurgulayan Mutta, şunları kaydetti:

"Sayım ve döküm işlemlerinin tamamlanmasını müteakip, sandık sonuç tutanakları sandık kurulu üyeleri tarafından düzenlenerek imza altına alınacaktır. Düzenlenen sandık sonuç tutanaklarına ilişkin veriler, mevzuatta öngörülen usul ve esaslar doğrultusunda seçim bilişim sistemine aktarılacaktır. Demokratik sürece katılım gösteren vatandaşlarımıza, seçim görevlilerine, sandık kurulu üyelerine, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele ve tüm görevlilere teşekkür ederiz. Şahsım ve Yüksek Seçim Kurulu adına sonuçların milletimize hayırlı olmasını diliyorum."

TOKAT

Ara seçim yapılan Tokat'ın Bağtaşı beldesinde AK Parti adayı Mustafa Karadağ, Kuşçu beldesinde MHP adayı Hikmet Temizel, kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığına seçildi.

Yolüstü beldesinde AK Parti'nin adayı Mustafa Altın, Çevrecik'te ise CHP'nin adayı Nazım Demirkol belediye başkanlığına seçildi.

ANAHTAR PARTİ YOLÜSTÜ BELDESİNDE İKİNCİ OLDU

Anahtar Parti ilk kez girdiği Tokat Yolüstü Belediye Başkanlık seçiminde resmi olmayan seçim sonuçlarına göre %20 ile 2. Parti oldu. Yeni kurulan partinin ilk seçimde bir beldede bu kadar yüksek oy olması dikkat çekti.

GÜMÜŞHANE

Ara seçim yapılan beldelerden Gümüşhane Tekke'de AK Parti'nin adayı Kemalettin Aydın belediye başkanlığını kazandı.

NEVŞEHİR

Ara seçim yapılan beldelerden Nevşehir Mustafapaşa'da AK Parti'nin adayı Mustafa Özer belediye başkanlığını kazandı.

AYDIN

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki Karaçay Mahallesi'nde muhtarlık seçimi için vatandaşlar sandık başına gitti.

Mahalle muhtarı Servet Baştan'ın 6 Şubat'ta kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından muhtarlık için Yüksek Seçim Kurulunca ara seçim yapılmasına karar verildi.

Mahallede bulunan 2 bin 638 seçmen, 5 adayın yarıştığı seçimde, İlçe Seçim Kurulu görevlileri gözetiminde Nazilli Fen Lisesi'nde sandık başına gitti.

Muhtarlığa, geçerli 635 oydan 269'unu alan Avni Balcı seçildi.

Tebrikleri kabul eden Balcı, oy verenlere teşekkür etti.

DİYARBAKIR

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde, 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kesinleşen amca Salim Güran'ın muhtarlık görevinin düşmesi üzerine ara seçim yapıldı.

Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolan ve 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin yargılanan dönemin muhtarı Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Yargıtay 1. Ceza Dairesince onandı.

Hukuki sürecin tamamlanmasının ardından Güran'ın muhtarlık görevinin düşürülmesi üzerine mahallede ara seçim yapılması kararlaştırıldı.

234 seçmenin bulunduğu mahallede, Salim Güran'ın tutukluluk sürecinde yerine geçici olarak görevlendirilen birinci aza Murat Kaya, muhtarlık için tek aday olarak başvuruda bulundu.

Tavşantepe İlkokulu'nda kurulan sandıklarda 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00'de sona erdi.

Mahallede jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı görüldü.

Seçimde kullanılan 109 oyun tümünü alan Kaya, muhtar seçildi.

Narin Güran'ın kaybolmasının ardından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 2 Eylül 2024'te tutuklanan Tavşantepe Mahallesi Muhtarı amca Salim Güran, Bağlar Kaymakamlığı İlçe İdare Kurulu kararıyla tutukluğu nedeniyle muhtarlık görevinden uzaklaştırılmış, yerine geçici olarak birinci aza görevlendirilmişti.

Öte yandan, Diyarbakır'ın ilçelerinden merkez Bağlar'da Ekince, merkez Sur'da Kumrucak ve Karaçalı, Bismil'de Aluç, Ergani'de Dallıdağ, Hazro'da Bahçe, Eğil'de Meşeler, Hani'de Serenköy, Silvan'da Çakıltaşı, Çermik'te Güzel ve Çüngüş'te Keleşevleri mahallelerinde muhtarlık seçimleri için seçmenler sandık başına gitti.