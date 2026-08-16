ABD’de Lockheed Martin liderliğinde yürütülen projeyle, ekstra sensör kurulumuna gerek kalmadan mevcut 5G hücresel ağlarını drone tespit ve takip sistemine dönüştüren yeni bir teknoloji başarıyla test edildi. "NetSense Airspace Awareness-as-a-Service" adı verilen bu sistem, ticari kablosuz iletişim altyapısını kullanarak alçak irtifa hava sahası güvenliğinde çığır açmayı hedefliyor.

Sistem, 5G baz istasyonları çevresindeki radyo frekansı (RF) değişimlerini analiz ederek insansız hava araçlarının varlığını ve hareketlerini anlık olarak tespit ediyor. Miami yakınlarında gerçekleştirilen ilk saha testlerinde drone'ları başarıyla algılayan ve operatörlere anlık konum takibi sunan sistem; Verizon, Nvidia, ODC ve Keysight Technologies gibi devlerin teknolojilerini tek bir potada birleştiriyor. En büyük avantajı ise mevcut 5G donanımlarında herhangi bir fiziksel değişiklik gerektirmemesi.

KRİTİK TESİSLER VE ŞEHİRLER İÇİN DÜŞÜK MALİYETLİ GÜVENLİK

Geleneksel anti-drone çözümleri pahalı ve özel radar sistemleri gerektirirken, NetSense hali hazırda şehirlerde kurulu olan baz istasyonlarını kullandığı için çok daha geniş alanlarda maliyet etkin bir güvenlik ağı oluşturuyor. Sistem özellikle havalimanları, enerji santralleri, stadyumlar ve hastaneler gibi kritik altyapıların yasa dışı drone trafiğinden korunmasında aktif rol oynayacak.

Lockheed Martin, bu teknolojiyi abonelik tabanlı bir hizmet olarak sunmayı planlıyor. Pilot uygulamaların 2026'nın ikinci yarısı ile 2027 başı arasında başlaması, daha geniş ölçekli ticari yayılımın ise 2027 içinde hayata geçmesi bekleniyor. Ayrıca açık mimarisi sayesinde altyapının gelecekte 6G tabanlı algılama ağlarıyla da entegre çalışabileceği belirtiliyor.