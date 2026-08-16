Dışarıda yenilecek en güvenli tavuk eti belli oldu: İşte detaylar…

Bu nedenle dışarıda yenilebilecek en güvenli tavuk eti, tavuğun göğüs, pirzola, külbastı veya kalça gibi tek parça halinde olan ve sosla aşırı bastırılmamış bütün et kesimleridir. Parça etlerin iç sıcaklığını kontrol etmek daha kolaydır ve etin tazeliğini, kokusunu veya dokusunu tüketici olarak anlamak çok daha rahattır.