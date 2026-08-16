Dışarıda tavuk eti tüketirken gıda güvenliği açısından en temkinli yaklaşılması gereken ürünlerin başında kıyma veya çektirme yöntemiyle hazırlanan, içi ve dışı tamamen karışmış işlenmiş ürünler gelir.
Dışarıda yenilecek en güvenli tavuk eti belli oldu: İşte detaylar…
Dışarıda tavuk yerken zehirlenme riskini en aza indirmenin yolları belli oldu. İşte detaylar…Kaynak: Haber Merkezi
Bu nedenle dışarıda yenilebilecek en güvenli tavuk eti, tavuğun göğüs, pirzola, külbastı veya kalça gibi tek parça halinde olan ve sosla aşırı bastırılmamış bütün et kesimleridir. Parça etlerin iç sıcaklığını kontrol etmek daha kolaydır ve etin tazeliğini, kokusunu veya dokusunu tüketici olarak anlamak çok daha rahattır.
Buna karşın tavuk döner, nugget, şinitzel veya hazır köfte gibi tavuk ürünleri, kıyma haline getirilirken veya yaprak döner şeklinde kat kat dizilirken yüzeydeki olası bakterilerin tüm ete yayılma riskini taşır.
PİŞİRME DERECESİ VE SICAKLIK KONTROLÜ
Yurttaşların dışarıda tavuk eti tüketirken dikkat etmesi gereken en kritik nokta pişme derecesidir. Tavuk etinin pembe veya kanlı kalmaması, lif lif ayrılacak şekilde ortasının en az 75 derece sıcaklığa ulaşarak tamamen pişmiş olması şarttır.
Yetersiz pişmiş tavuk etleri Salmonella veya Campylobacter gibi ciddi zehirlenmelere yol açan bakterileri barındırabilir. Bunun yanında ürünün sunulduğu sıcaklık da hayati önem taşır; piştikten sonra tezgahta uzun süre ılık halde bekleyen tavuklar hızla bakteri üretir. Döner gibi ürünlerde pişmiş etin üst üste yığılmadığından ve taze kesilip hemen servis edildiğinden emin olunmalıdır.
SOS KULLANIMI VE SOSLAMA RİSKLERİ
Aşırı yoğun, baskın veya köri ve sarımsak gibi yoğun baharatlı soslar bazen etin tazeliğini veya ekşimiş kokusunu maskelemek için tercih edilebilmektedir. Bu sebeple soslu yemekler yerine eti yalın haliyle görmek ve kokusunu hissedebilmek daha güvenlidir.
HİJYEN STANDARTLARI VE ÇAPRAZ BULAŞMA
Restoranın genel hijyen standartları, etlerin tutulduğu buzdolabı şartları, tavuk etiyle salata veya ekmek gibi pişmeyen gıdaların temas etmediği çapraz bulaşma önlemleri ve sirkülasyonun yüksek olduğu, taze et girişinin sürekli sağlandığı işletmeleri tercih etmek zehirlenme riskini en aza indirir.