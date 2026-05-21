ABD’de faaliyet gösteren denizcilik malzemeleri perakendecisi West Marine, mali darboğaz nedeniyle iflas koruması başvurusu yaptı. Şirket, satışlardaki düşüş ve tüketici harcamalarındaki gerilemenin operasyonlarını sürdürülemez hale getirdiğini açıkladı.

58 yıllık şirketin mahkemeye sunduğu belgelerde, pandemi sonrası değişen tüketici alışkanlıkları, yüksek enflasyon ve uzun süredir etkili olan olumsuz hava koşullarının açık hava rekreasyon sektörünü ciddi şekilde etkilediği ifade edildi.

Şirketin CEO’su Paulee Day, tüketicilerin harcama önceliklerini değiştirdiğini ve bunun satışlarda sert düşüşe yol açtığını belirtti.

MAĞAZALAR KAPANABİLİR

West Marine’in alacaklılarla yeniden yapılandırma anlaşmasına vardığı ve mahkeme gözetiminde yeni yatırımcı arayacağı bildirildi. Şirketin alternatif plan kapsamında kontrolünü alacaklılara devredebileceği de kaydedildi.

Yeniden yapılanma süreci kapsamında düşük performans gösteren mağazaların kapatılması planlanıyor. Şirketin 34 eyalet ve Porto Riko’da yaklaşık 200 mağazası ve 2 bin 600 çalışanı bulunuyor.

Mahkeme kayıtlarına göre West Marine’in toplam borcunun 549 milyon doların üzerinde olduğu belirtilirken, şirketin yıllık kira giderlerinin ise 50 milyon doları aştığı aktarıldı.