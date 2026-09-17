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Kaynak: İHA

Ekiplerin yaptığı araştırmalarda, Gümüşhane'de 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama', 'vergi usul kanununa muhalefet ve hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından hakkında toplam 16 yıl 11 ay 22 gün hapis cezası bulunan V.D. isimli şahsın tutuklamaya yönelik arandığı belirlendi.

Yapılan çalışmalar sonucunda V.D.'nin İstanbul'un Kağıthane ilçesinde bulunduğu belirlendi. Düzenlenen operasyonla V.D., yakalandı.

Öte yandan ekiplerin yürüttüğü çalışmalarda, Gümüşhane'de 70 farklı "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan hakkında toplam 36 yıl 7 ay hapis cezası bulunan A.D. isimli şahsın da İstanbul'un Kağıthane ilçesinde bulunduğunun belirlenmesi üzerine JASAT ve NSM ekiplerince operasyon düzenlendi. A.D., düzenlenen operasyonla yakalandı.

Adli makamlara sevk edilen 2 firari hükümlü de tutuklanarak Bakırköy Metris 1 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.