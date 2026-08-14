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Kaynak: AA

Definenin ortaya çıkmasıyla birlikte meraklı vatandaşlar bölgeye akın ederken, yetkililer altınların kaynağını tespit etmek için geniş çaplı soruşturma başlattı.

BODRUM KATINDAKİ DUVARDAN SANDIK ÇIKTI

Belçika basınında yer alan haberlere göre olay, Flaman Bölgesi'nde yer alan Dendermonde kentinde meydana geldi. Sosyal yardım kuruluşu CAW'a ait eski binada yenileme çalışması yapan De Brand inşaat şirketinin işçileri, bodrum katındaki duvarı sökerken içine gizlenmiş bir sandıkla karşılaştı.

İşçiler tarafından açılan sandığın içinden çok sayıda altın külçe ve sikke çıktı.

POLİSE TESLİM EDİLDİ: SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Servet değerindeki bulgunun ardından bina sahibi CAW yönetimi ve emniyet güçleri derhal bilgilendirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri altınlara el koyarak güvenli bir adrese nakletti.

Doğu Flandre Savcılığı, gizemli altınların kime ait olduğunu, duvara ne zaman ve kim tarafından saklandığını ve en önemlisi yasal yollarla elde edilip edilmediğini ortaya çıkarmak amacıyla resmi soruşturma başlattı.

Yaklaşık 9 milyon euro değerindeki dev hazinenin nihai sahibinin kim olacağı belirsizliğini korurken, haberin duyulmasıyla birlikte bölgeye çok sayıda altın arayıcısı ve meraklı vatandaş akın etti.