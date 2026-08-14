Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Dünya Küresel devler tek ses oldu: Altının 2027’ye nasıl gireceği açıklandı

Küresel devler tek ses oldu: Altının 2027’ye nasıl gireceği açıklandı

ABD'de açıklanan Temmuz ayı enflasyon verileri (TÜFE ve ÜFE) sonrası altın fiyatları 4.350 doların üzerinde tutunurken; uzmanlar Federal Rezerv'in (Fed) Eylül ayındaki toplantıda faiz artışına ara vererek politikayı sabit tutacağını öngörüyor.

Utku Beycan Utku Beycan
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Küresel devler tek ses oldu: Altının 2027’ye nasıl gireceği açıklandı - Resim: 1

Son iki ayda beklentilerle uyumlu gelen ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve olumlu Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri, altın fiyatlarını yukarı taşıyarak ons başına 4.350 dolar seviyesinin üstünde sabitledi.

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Küresel devler tek ses oldu: Altının 2027’ye nasıl gireceği açıklandı - Resim: 2

Piyasalarda enflasyona karşı zafer sesleri yükselse da ekonomi kurmayları Fed'in temkinli duruşunu sürdüreceğini vurguluyor.

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Küresel devler tek ses oldu: Altının 2027’ye nasıl gireceği açıklandı - Resim: 3

Scott Anderson (BMO ABD Baş Ekonomisti): TÜFE raporunun tüketici fiyatlarındaki baskının azaldığını gösterdiğini belirtti.

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Küresel devler tek ses oldu: Altının 2027’ye nasıl gireceği açıklandı - Resim: 4

Anderson, düşen enflasyon ve Temmuz ayındaki zayıf istihdam verilerinin, Fed'in Eylül toplantısında politika faizini sabit tutmasına zemin hazırladığını ifade etti.

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Küresel devler tek ses oldu: Altının 2027’ye nasıl gireceği açıklandı - Resim: 5

Ancak faiz artırımı ihtimalinin tamamen masadan kalkması için temel hizmetler enflasyonunda daha net bir yumuşama görülmesi gerektiğinin altını çizdi.

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Küresel devler tek ses oldu: Altının 2027’ye nasıl gireceği açıklandı - Resim: 6

Anderson, “Fed, faiz artırımı ihtimalini tamamen ortadan kaldırmadan önce, gelecekteki enflasyon raporlarında temel hizmetler enflasyonunun gerçekten ılımlılaştığına dair daha fazla kanıt görmesi gerekecek” dedi.

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Küresel devler tek ses oldu: Altının 2027’ye nasıl gireceği açıklandı - Resim: 7

Diane Swonk (KPMG Baş Ekonomisti): Temmuz TÜFE verilerinin yatay seyrettiğini ve enflasyonda kesin bir düşüşe işaret etmediğini söyledi.

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Küresel devler tek ses oldu: Altının 2027’ye nasıl gireceği açıklandı - Resim: 8

Hizmet sektörü enflasyonunun yüksek kaldığına dikkat çeken Swonk, "Hizmet sektörü enflasyonu yüksek seviyelerde kalmaya devam ediyor ve bu da Fed içindeki şahinlerin kararlılığını daha da artıracak" dedi.

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Küresel devler tek ses oldu: Altının 2027’ye nasıl gireceği açıklandı - Resim: 9

Fed içindeki şahin kanadın baskısını koruyacağını ve kurum içindeki görüş ayrılıkları nedeniyle faiz artırımı zamanlamasının zorlaştığını ifade etti.

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Küresel devler tek ses oldu: Altının 2027’ye nasıl gireceği açıklandı - Resim: 10

Daniel Hynes (ANZ Kıdemli Emtia Stratejisti): Enflasyon verilerinin faiz artışı beklentilerini düşürmesiyle altının cazibesinin arttığını vurguladı.

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Küresel devler tek ses oldu: Altının 2027’ye nasıl gireceği açıklandı - Resim: 11

Piyasanın faiz artış olasılığını yüzde 40 olarak fiyatladığını belirten Hynes, altının desteklendiğini ve Temmuz ayında altın fonlarına (ETF) 3 milyar dolarlık giriş yaşandığını dile getirdi.

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Küresel devler tek ses oldu: Altının 2027’ye nasıl gireceği açıklandı - Resim: 12

Hynes, "Yatırımcılar son haftalarda pozisyonlarını istikrarlı bir şekilde artırıyorlar. Altın destekli borsa yatırım fonları Temmuz ayında 3 milyar dolarlık giriş gördü ve iki ay üst üste yaşanan çıkışlara son verdi" dedi.

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Küresel devler tek ses oldu: Altının 2027’ye nasıl gireceği açıklandı - Resim: 13

Derek Holt (Scotiabank Sermaye Piyasaları Ekonomisi Başkanı): Piyasaların yakın döneme kadar faiz artışlarını abartılı bir şekilde fiyatladığını, ancak Eylül ayı beklentilerinin 10 baz puana gerilediğini belirtti.

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Küresel devler tek ses oldu: Altının 2027’ye nasıl gireceği açıklandı - Resim: 14

Holt, 2 yıllık ABD Hazine tahvil getirilerinin yüzde 4,18'e düştüğünü hatırlatarak, para politikasının piyasa oynaklığına teslim edilmemesi gerektiğini savundu.

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Küresel devler tek ses oldu: Altının 2027’ye nasıl gireceği açıklandı - Resim: 15

Holt, "Bugüne kadar piyasaların kısa vadeli faiz artırımlarını fiyatlandırmada aşırı agresif davrandığı oldukça açık; Temmuz ayındaki 8 baz puanlık sıkılaştırma, bir bekleme süresiyle dengelendi ve Eylül ayı için beklentiler sürekli olarak düşürülüyor" dedi.

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Küresel devler tek ses oldu: Altının 2027’ye nasıl gireceği açıklandı - Resim: 16

James Knightley (ING New York Baş Uluslararası Ekonomisti): 3 aylık çekirdek enflasyonun yüzde 1,6'ya gerilemesinin şahinlerin elini zayıflattığını açıkladı.

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Küresel devler tek ses oldu: Altının 2027’ye nasıl gireceği açıklandı - Resim: 17

Benzin ve enerji marjlarındaki daralmanın, konut ve kira fiyatlarındaki aşağı yönlü baskının, işgücü piyasasının ve ücret artışlarının dengeye oturmasının, iadelerinin enflasyonun düşmeye devam edeceğine dair temel göstergeler olduğunu söyledi.

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Küresel devler tek ses oldu: Altının 2027’ye nasıl gireceği açıklandı - Resim: 18

Ayrıca Trump yönetiminin ticaret tarifelerindeki yumuşama ve IEEPA iadelerinin enflasyonun düşmeye devam edeceğine dair temel göstergeler olduğunu sözlerine ekledi.

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Küresel devler tek ses oldu: Altının 2027’ye nasıl gireceği açıklandı - Resim: 19

Knightley, Fed'in faiz artırmak yerine oranları uzun bir süre, 2027'ye kadar sabit tutmasının daha olası bir senaryo olduğunu belirtti.

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Küresel devler tek ses oldu: Altının 2027’ye nasıl gireceği açıklandı - Resim: 20

Bill Adams (Fifth Third Commercial Bank ABD Baş Ekonomisti): Çekirdek ÜFE detaylarında portföy yönetim hizmetlerinin aylık yüzde 6,5 arttığına dikkat çekti.

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Küresel devler tek ses oldu: Altının 2027’ye nasıl gireceği açıklandı - Resim: 21

Bu durumun Temmuz ayı Çekirdek PCE verisine yukarı yönlü etki yapabileceğini belirten Adams, yine de TÜFE ve ÜFE verilerinin Fed'e Eylül ayında faizleri sabit tutması için dar da olsa bir imkan tanıdığını aktardı.

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Küresel devler tek ses oldu: Altının 2027’ye nasıl gireceği açıklandı - Resim: 22

NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.

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