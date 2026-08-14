Küresel devler tek ses oldu: Altının 2027’ye nasıl gireceği açıklandı

Son iki ayda beklentilerle uyumlu gelen ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve olumlu Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri, altın fiyatlarını yukarı taşıyarak ons başına 4.350 dolar seviyesinin üstünde sabitledi.
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ABD'de açıklanan Temmuz ayı enflasyon verileri (TÜFE ve ÜFE) sonrası altın fiyatları 4.350 doların üzerinde tutunurken; uzmanlar Federal Rezerv'in (Fed) Eylül ayındaki toplantıda faiz artışına ara vererek politikayı sabit tutacağını öngörüyor.Utku Beycan
Piyasalarda enflasyona karşı zafer sesleri yükselse da ekonomi kurmayları Fed'in temkinli duruşunu sürdüreceğini vurguluyor.
Scott Anderson (BMO ABD Baş Ekonomisti): TÜFE raporunun tüketici fiyatlarındaki baskının azaldığını gösterdiğini belirtti.
Anderson, düşen enflasyon ve Temmuz ayındaki zayıf istihdam verilerinin, Fed'in Eylül toplantısında politika faizini sabit tutmasına zemin hazırladığını ifade etti.
Ancak faiz artırımı ihtimalinin tamamen masadan kalkması için temel hizmetler enflasyonunda daha net bir yumuşama görülmesi gerektiğinin altını çizdi.
Anderson, “Fed, faiz artırımı ihtimalini tamamen ortadan kaldırmadan önce, gelecekteki enflasyon raporlarında temel hizmetler enflasyonunun gerçekten ılımlılaştığına dair daha fazla kanıt görmesi gerekecek” dedi.
Diane Swonk (KPMG Baş Ekonomisti): Temmuz TÜFE verilerinin yatay seyrettiğini ve enflasyonda kesin bir düşüşe işaret etmediğini söyledi.
Hizmet sektörü enflasyonunun yüksek kaldığına dikkat çeken Swonk, "Hizmet sektörü enflasyonu yüksek seviyelerde kalmaya devam ediyor ve bu da Fed içindeki şahinlerin kararlılığını daha da artıracak" dedi.
Fed içindeki şahin kanadın baskısını koruyacağını ve kurum içindeki görüş ayrılıkları nedeniyle faiz artırımı zamanlamasının zorlaştığını ifade etti.
Daniel Hynes (ANZ Kıdemli Emtia Stratejisti): Enflasyon verilerinin faiz artışı beklentilerini düşürmesiyle altının cazibesinin arttığını vurguladı.
Piyasanın faiz artış olasılığını yüzde 40 olarak fiyatladığını belirten Hynes, altının desteklendiğini ve Temmuz ayında altın fonlarına (ETF) 3 milyar dolarlık giriş yaşandığını dile getirdi.
Hynes, "Yatırımcılar son haftalarda pozisyonlarını istikrarlı bir şekilde artırıyorlar. Altın destekli borsa yatırım fonları Temmuz ayında 3 milyar dolarlık giriş gördü ve iki ay üst üste yaşanan çıkışlara son verdi" dedi.
Derek Holt (Scotiabank Sermaye Piyasaları Ekonomisi Başkanı): Piyasaların yakın döneme kadar faiz artışlarını abartılı bir şekilde fiyatladığını, ancak Eylül ayı beklentilerinin 10 baz puana gerilediğini belirtti.
Holt, 2 yıllık ABD Hazine tahvil getirilerinin yüzde 4,18'e düştüğünü hatırlatarak, para politikasının piyasa oynaklığına teslim edilmemesi gerektiğini savundu.
Holt, "Bugüne kadar piyasaların kısa vadeli faiz artırımlarını fiyatlandırmada aşırı agresif davrandığı oldukça açık; Temmuz ayındaki 8 baz puanlık sıkılaştırma, bir bekleme süresiyle dengelendi ve Eylül ayı için beklentiler sürekli olarak düşürülüyor" dedi.
James Knightley (ING New York Baş Uluslararası Ekonomisti): 3 aylık çekirdek enflasyonun yüzde 1,6'ya gerilemesinin şahinlerin elini zayıflattığını açıkladı.
Benzin ve enerji marjlarındaki daralmanın, konut ve kira fiyatlarındaki aşağı yönlü baskının, işgücü piyasasının ve ücret artışlarının dengeye oturmasının, iadelerinin enflasyonun düşmeye devam edeceğine dair temel göstergeler olduğunu söyledi.
Ayrıca Trump yönetiminin ticaret tarifelerindeki yumuşama ve IEEPA iadelerinin enflasyonun düşmeye devam edeceğine dair temel göstergeler olduğunu sözlerine ekledi.
Knightley, Fed'in faiz artırmak yerine oranları uzun bir süre, 2027'ye kadar sabit tutmasının daha olası bir senaryo olduğunu belirtti.
Bill Adams (Fifth Third Commercial Bank ABD Baş Ekonomisti): Çekirdek ÜFE detaylarında portföy yönetim hizmetlerinin aylık yüzde 6,5 arttığına dikkat çekti.
Bu durumun Temmuz ayı Çekirdek PCE verisine yukarı yönlü etki yapabileceğini belirten Adams, yine de TÜFE ve ÜFE verilerinin Fed'e Eylül ayında faizleri sabit tutması için dar da olsa bir imkan tanıdığını aktardı.
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