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Kaynak: Haber Merkezi

Victoria’s Secret, 18 Ekim Pazar akşamı Los Angeles’taki Sony Pictures Studios’ta düzenlediği defileyle moda ve müzik dünyasından isimleri bir araya getirdi. Markanın eski modelleri ile günümüzün tanınan isimlerinin yer aldığı gösteri, Adam Selman’ın yaratıcı yönetmenliğinde dört mevsim temasıyla hazırlandı. Defile, markanın dijital kanallarından canlı yayımlandı.

KYLIE JENNER İLK KEZ PODYUMDA YÜRÜDÜ

Gecenin dikkat çeken isimlerinden biri, markanın defilesinde ilk kez yürüyen Kylie Jenner oldu. Jenner, beyaz tüylü kanatları ve 50 milyon dolar değerindeki Fantasy Bra (Hayal Sütyeni) ile podyuma çıktı. Elsa Hosk’un 2018'deki yürüyüşünün ardından sekiz yıl sonra yeniden podyuma taşınan tasarım, Jacob & Co. imzası taşıyor. Sütyenin merkezinde 22 milyon dolar değerinde sarı bir elmas yer alıyor.

Jenner’ın yürüyüşünü ön sıradan sevgilisi Timothée Chalamet, annesi Kris Jenner ve Corey Gamble izledi. Kris Jenner, kızının yürüdüğü anları cep telefonuyla kaydetti. Kendall Jenner ise bu yılki defile kadrosunda yer almadı.

AÇILIŞI BELLA HADID, KAPANIŞI ADRIANA LIMA YAPTI

Defilenin açılışını kelebek formundaki çiçekli kanatlarıyla Bella Hadid yaparken, kapanış yürüyüşünü Adriana Lima gerçekleştirdi. Podyumda ayrıca Alessandra Ambrosio (20. kez katıldı), Candice Swanepoel, Rosie Huntington-Whiteley (16 yıl sonra döndü), Doutzen Kroes, Jasmine Tookes, Elsa Hosk, Behati Prinsloo, Grace Elizabeth, Gigi Hadid, Irina Shayk ve Joan Smalls yürüdü.

BARBARA PALVIN DOĞUMDAN ALTI HAFTA SONRA PODYUMDA

Macar model Barbara Palvin, kızı Sylvie’yi dünyaya getirmesinden altı hafta sonra Victoria’s Secret podyumuna döndü. Şeffaf ve pembe detaylı tasarımıyla yürüyen Palvin’i ön sıradan eşi Dylan Sprouse izledi.

Gecede beden çeşitliliğine de yer verildi. Büyük beden modelliğin tanınan isimlerinden Ashley Graham, Paloma Elsesser, Precious Lee ve Devyn Garcia podyumda yürüdü.

MEGAN THEE STALLION SAHNE ALDI

Müzik performanslarının da yer aldığı gecede Megan Thee Stallion, metalik kanatları ve dansçıları eşliğinde “Body” ile “Her” şarkılarını seslendirdi. Kylie Jenner’ın Fantasy Bra ile podyuma çıkışı, Megan Thee Stallion’ın performansı sırasında gerçekleşti.

Canlı müzik kadrosunda Megan Thee Stallion’ın yanı sıra country şarkıcısı Megan Moroney, Tate McRae ve markanın PINK bölümünde sahne alan KATSEYE grubu da yer aldı.