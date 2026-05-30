Antalya’daki 5 yıldızlı bir otelde tatil yapan bir kadın, sosyal medyada paylaştığı video ile dikkat çekti.

Oteldeki tatilcilerin davranışlarını gözlemlediğini söyleyen kadın, insanların tatilde yeme-içmeye odaklandığını savunarak eleştirilerde bulundu.

Videoda konuşan kadın, “Herkes yiyip içme derdinde. Yemek yemekten kimse ayakta kalamıyor, herkes erkenden bayılıyor” ifadelerini kullandı.

Tatilin yalnızca yemek tüketimi etrafında şekillenmesini eleştiren kadın, insanların farklı deneyimler yaşamak yerine günlerini otelde yiyip içerek geçirdiğini öne sürdü.

Türkiye’deki tatil anlayışını sorgulayan kadın, “Neden bizim ülkemizde böyle? Yemek istiyorsanız evde dolabı doldurun, yiyin için. Niye tatile bu kadar para veriyorsunuz?” sözleriyle dikkat çekti.

Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.