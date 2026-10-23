Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile İBB Spor İstanbul tarafından düzenlenecek Türkiye İş Bankası 48. İstanbul Maratonu için geri sayım başladı.

1 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek organizasyonda mücadele edecek elit atlet kadrosu açıklandı.

Kadınlarda geçen yılın şampiyonu Bizuager Aderra ile erkeklerde 2024 yılının kazananı Dejene Debela, yeniden birincilik hedefiyle İstanbul'a gelecek.

Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından Gold Label (Altın Kategori) statüsünde değerlendirilen organizasyona, tüm kategorilerde yaklaşık 45 bin kişinin katılması bekleniyor.

İSTANBUL MARATONU'NDA 47 ELİT ATLET YARIŞACAK

Dünyanın kıtalar arasında koşulan tek maratonu olan İstanbul Maratonu, 48. yılında da uluslararası atletizm dünyasının önemli isimlerini ağırlayacak.

Organizasyonda 6'sı tempocu olmak üzere 28 erkek ve 19 kadın olmak üzere toplam 47 elit atletin mücadele etmesi planlanıyor.

Yarışta uluslararası şampiyonluk mücadelesinin yanı sıra Türkiye Maraton Şampiyonası'nın kazananları da belirlenecek.

KADINLARDA BIZUAGER ADERRA ÜNVANINI KORUMAK İSTİYOR

Geçen yıl İstanbul Maratonu'nu kazanan Etiyopyalı Bizuager Aderra, bu sezon da şampiyonluk hedefiyle yarışacak.

2025 yılında son kilometreye kadar dört atletin mücadele ettiği yarışı 2 saat 26 dakika 19 saniyelik derecesiyle kazanan Aderra, kişisel rekorunu iki dakikadan fazla geliştirmişti.

23 yaşındaki atlet, geçtiğimiz eylül ayında Çin'de düzenlenen Shenyang Maratonu'nu da 2 saat 30 dakika 21 saniyeyle ilk sırada tamamladı.

Aderra'nın önemli rakiplerinden biri ise Kenyalı Judith Korir olacak.

2022 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda maratonda gümüş madalya kazanan Korir, 2 saat 18 dakika 20 saniyelik kişisel rekoruyla kadınlar start listesinin en hızlı isimlerinden biri konumunda bulunuyor.

30 yaşındaki atlet, aynı yıl Londra Maratonu'nda 2 saat 18 dakika 43 saniyelik derece elde ederken bu yıl nisan ayında Milano'da 2 saat 26 dakika 48 saniyeyle koştu.

Kadınlar kategorisinde Etiyopyalı Kasaneh Baze ve Kenyalı Veronicah Maina da şampiyonluk mücadelesi verecek.

Baze, Hamburg Maratonu'nda 2 saat 19 dakika 39 saniyelik derecesiyle üçüncü olurken Maina, 2023 İstanbul Maratonu'nu ikinci sırada tamamlamıştı. Kenyalı atlet, Wuhan ve Bali maratonlarında da birincilik elde etti.

DEJENE DEBELA 2024'TEKİ ŞAMPİYONLUĞUNU TEKRARLAMAYI HEDEFLİYOR

Erkeklerde 2024 İstanbul Maratonu şampiyonu Dejene Debela, üst üste üçüncü kez İstanbul'da yarışacak.

31 yaşındaki Etiyopyalı atlet, 2024 yılında 2 saat 11 dakika 40 saniyelik derecesiyle Sultanahmet'teki bitiş çizgisini ilk sırada geçmişti.

Geçen yıl Rhonzas Kilimo ile son kilometreye kadar birincilik mücadelesi veren Debela, yarışı ikinci tamamlamıştı.

Bu sezonki ilk maratonunu İstanbul'da koşacak Etiyopyalı atlet, yeniden şampiyonluğa ulaşmayı hedefliyor.

Debela'nın rakipleri arasında vatandaşı Amdework Walelegn de bulunuyor.

2018 yılında İstanbul Yarı Maratonu'nu kazanan 27 yaşındaki Walelegn, İstanbul'daki ilk tam maratonuna katılacak.

Erkekler kategorisinin en iyi kişisel derecesine sahip ismi ise Sufaro Woliyi olacak.

23 yaşındaki Etiyopyalı atlet, geçen yıl İstanbul Maratonu'nu şampiyon Rhonzas Kilimo'nun 14 saniye gerisinde üçüncü tamamladı.

Woliyi, bu yıl Seul Maratonu'nda 2 saat 4 dakika 35 saniyelik derece elde ederek kişisel rekorunu yaklaşık üç dakika geliştirdi.

TÜRKİYE MARATON ŞAMPİYONLARI DA İSTANBUL'DA BELİRLENECEK

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF), 48. İstanbul Maratonu'nu aynı zamanda Şevki Koru Türkiye Maraton Şampiyonası olarak kabul ediyor.

Bu nedenle organizasyonda yarışacak Türk atletler, genel klasmanın yanı sıra ulusal şampiyonluk için de mücadele edecek.

Erkeklerde geçen yılın Türkiye şampiyonu Hüseyin Can, ünvanını korumak amacıyla parkura çıkacak.

27 yaşındaki atlet, geçen yıl İstanbul'da 2 saat 10 dakika 58 saniyelik derecesiyle genel klasmanı beşinci sırada tamamlamıştı.

Hüseyin Can, bu yıl katıldığı Sevilla Maratonu'nda 2 saat 10 dakika 3 saniyelik kişisel rekorunu elde etti.

Milli atletin Türkiye şampiyonluğu mücadelesindeki rakipleri arasında Halil Yaşın ve Yavuz Ağralı bulunuyor.

Kadınlarda ise eylül ayında İzmir Yarı Maratonu'nu ilk iki sırada tamamlayan Hasibe Demir ve Dilan Atak Kuluk, İstanbul'da da karşı karşıya gelecek.

Tuğçe Özkan ve Sultan Haydar da Türkiye şampiyonluğu için mücadele edecek diğer isimler arasında yer alıyor.

48. İSTANBUL MARATONU NE ZAMAN?

Türkiye İş Bankası'nın isim sponsorluğunu üstlendiği 48. İstanbul Maratonu, 1 Kasım 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.

Organizasyon; ana sponsor Sportive, araç sponsoru MG, medya sponsoru Metro FM ve ASICS, Kahve Dünyası, Züber, Hydro Flask, Lilly, Kızılay, Hamidiye, SKG, Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Hardline Nutrition ve Rexona'nın destekleriyle düzenlenecek.

Yaklaşık 45 bin katılımcının parkura çıkmasının beklendiği organizasyonda hem uluslararası klasmanın hem de Türkiye Maraton Şampiyonası'nın kazananları belli olacak.