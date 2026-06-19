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Kaynak: AA

Sinop'un Saraydüzü ilçesinde yer alan Cuma Ovası, önemli bir doğa koruma ve takip çalışmasına ev sahipliği yapıyor. Bölgede 5 yıl önce hayata geçirilen "Cuma Ovası'nda Leylek Popülasyonu Projesi" kapsamında çalışmalar bu yıl da kesintisiz sürdü. Proje dahilinde, bu dönem ovada dünyaya gelen 46 leylek yavrusu sağlık taramasından geçirildikten sonra halkalama işlemine tabi tutuldu.

Projenin yürütücülüğünü üstlenen Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Evrim Sönmez, çalışmanın 5'inci yılında da başarıyla sürdürüldüğünü kaydetti. Beş yıllık süreçte Cuma Ovası'nda halkalanan toplam leylek yavrusu sayısının 323'e ulaştığını belirten Sönmez, "Bu sene Cuma Ovası'nda 46 yavrumuzu halkaladık. Projemiz önümüzdeki yıllarda da devam edecek” ifadelerini kullandı.

Bölgedeki leyleklerin takibini yapan ve aynı zamanda projenin yürütücü kadrosunda yer alan Saraydüzü Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi Müdürü Orhan Okur da halkalama çalışmalarının sorunsuz tamamlandığını dile getirdi. Okur, leyleklerin korunması ve farkındalık oluşturulması amacıyla yarın ovada gerçekleştirilecek Leylek Şenliği'ne tüm halkı davet etti.

Halkalama çalışmasına Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Arzu Gürsoy Ergen ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bafra Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Öğretim Görevlisi Arif Cemal Özsemir ile ilgili üniversitelerden öğrenciler katıldı.