ABD Başkanı Donald Trump’ın katıldığı Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde yaşanan silahlı saldırı girişimi, Washington’daki aynı otelin geçmişini yeniden gündeme taşıdı. Olayın yaşandığı Washington Hilton, 45 yıl önce de bir ABD başkanına yönelik saldırıya sahne olmuştu.

TRUMP’IN KATILDIĞI YEMEKTE PANİK

Yemek sırasında gerçekleşen saldırı girişiminin ardından şüpheli Cole Thomas Allen yakalandı. Trump’ın “beni hedef aldılar” dediği olayla ilgili, CBS’in aktardığına göre hedefin Trump yönetimi yetkilileri olduğu öne sürüldü. Saldırı, başkentteki Washington Hilton Oteli’nde meydana geldi.

AYNI OTELDE REAGAN DA VURULMUŞTU

Tarihler 30 Mart 1981’i gösterdiğinde, dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan aynı otelin çıkışında silahlı saldırıya uğramıştı. 25 yaşındaki John Hinckley tarafından gerçekleştirilen saldırıda Reagan, seken kurşunun isabet etmesi sonucu ağır yaralanmıştı. Kurşun, kalbine yalnızca birkaç santimetre mesafede durarak ciddi iç kanamaya yol açmıştı.

SALDIRIDA BİRDEN FAZLA KİŞİ YARALANDI

Hinckley’in altı el ateş ettiği saldırıda, Beyaz Saray Sözcüsü James Brady başından vurularak ağır yaralanmış ve hayatı boyunca konuşma güçlüğü ile felç yaşamıştı. Ayrıca bir polis memuru ve bir gizli servis ajanı da olayda yaralanmıştı.

MOTİVASYONUN ARKASINDA SAPLANTI VARDI

Saldırgan Hinckley’in motivasyonunun ardında Hollywood oyuncusu Jodie Foster’a duyduğu takıntı olduğu ortaya çıkmıştı. “Taxi Driver” filminden etkilenerek Foster’a saplantılı hale gelen Hinckley’in, oyuncunun dikkatini çekmek amacıyla Reagan’ı hedef aldığı belirlenmişti.