Motorinli ve benzinli araç kullananlar dikkat: Akaryakıta çifte zam geliyor

MOTORİNDE LİTRE BAŞINA 2 TL'Yİ AŞAN ZAM
Küresel piyasalardaki dalgalanmaların ardından akaryakıt (motorin, benzin) kalemlerinde beklenen zam oranları netleşti.
MOTORİNDE LİTRE BAŞINA 2 TL'Yİ AŞAN ZAM
Küresel piyasalardaki dalgalanmaların ardından akaryakıt (motorin, benzin) kalemlerinde beklenen zam oranları netleşti.
Motorin ve benzine zam geliyor.
Pazartesi gece yarısından itibaren; Motorin fiyatlarına 2,28 TL...
Benzin fiyatlarına ise 95 kuruş zam yapılması öngörülüyor.
MOTORİN FİYATLARI 70 LİRA EŞİĞİNİ AŞACAK
Motorin ve benzine yapılacak bu "çifte zam" sonrası, özellikle motorin fiyatlarının büyükşehirlerde 70 TL barajını aşarak rekor seviyelere ulaşması bekleniyor.
Motorine yapılacak zam sonrası oluşması beklenen tahmini pompa fiyatları ise şu şekilde:
Şehir Güncel Tahmini Motorin Fiyatı
İstanbul'da motorin fiyatı 71,61 TL
Ankara'da motorin fiyatı 72,73 TL
İzmir'de motorin fiyatı 73,01 TL
ORTA DOĞU DENKLEMİ PETROLÜ ETKİLİYOR
Sektör temsilcileri, Orta Doğu’daki jeopolitik risklerin petrol fiyatlarında istikrarsızlığa neden olduğunu ve önümüzdeki günlerde akaryakı fiyatlarında (motorin, benzin, LPG) yeni dalgalanmaların yaşanabileceğini belirtiyor.
Uzmanlar, pazartesi motorin ve benzinde fiyat zammı öncesinde sürücülere depo planlamalarını yapmaları konusunda uyarıda bulundu.