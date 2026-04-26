Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Washington’daki Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde yaşanan güvenlik krizi nedeniyle etkinlik alanından hızla uzaklaştırıldı. Olay, Washington Hilton Hotel’de düzenlenen program sırasında meydana geldi.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, yemek servisinin başlamasından kısa süre sonra salondan bağrışma sesleri yükseldi, ardından silah sesine benzer patlamalar duyuldu. Bunun üzerine United States Secret Service ajanları salona girerek Trump ve eşi Melania Trump’ı güvenlik çemberine aldı.

Salondaki çok sayıda davetlinin panikle yere eğildiği, bazı katılımcıların çığlık attığı bildirildi. Güvenlik güçleri kısa sürede alanı kontrol altına alırken, Trump güvenli bölgeye götürüldü.

ABD basınında yer alan ilk bilgilere göre olayla bağlantılı bir şüpheli gözaltına alındı. Reuters, Trump’ın olay sonrası güvende olduğunu ve daha sonra güvenlik güçlerine teşekkür ettiğini aktardı.

Yetkililer olayın detaylarına ilişkin soruşturma başlatırken, programın devam edip etmeyeceğine güvenlik birimlerinin karar vereceği belirtildi.

TRUMP'TAN AÇIKLAMA

Yaşanan gerilimin ardından basına açıklamalarda bulunan saldırganın yakalandığını belirterek, "Oldukça hareketli bir akşamdı. Gizli servis ve kolluk kuvvetleri harika bir iş çıkardı. Hızlı ve cesurca hareket ettiler. Silahlı saldırgan yakalandı" ifadelerini kullandı.

Salondaki programın devam etmesini önerdiğini belirten Trump, "Ancak bu konuda tamamen kolluk kuvvetlerinin yönlendirmesine uyacağım." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, bu kararın ne olursa olsun akşamın "planlanandan çok daha farklı geçeceğini ve bu geceyi yeniden düzenlemek zorunda kalacaklarını" kaydetti.