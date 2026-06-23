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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine bağlı kırsal Kışla Mahallesi, genç bir girişimcinin ilham veren başarı hikayesine ev sahipliği yapıyor. Ailesinden miras kalan tarım ve hayvancılık tecrübesini modern vizyonuyla birleştiren 25 yaşındaki Mustafa Tekdemir, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'na (TKDK) sunduğu projenin onaylanmasıyla hayatının fırsatını yakaladı.

Devletten 400 bin avro hibe desteği almaya hak kazanan Tekdemir, kendi imkanlarıyla kurması neredeyse imkansız olan devasa bir besi çiftliğini hayata geçirdi. Şu an 350 büyükbaş hayvanla üretime başladıklarını belirten Tekdemir, işletmesinde gebe hayvanların da bulunduğunu ve yakın zamanda sürüyü büyüterek kapasite artırımına gitmeyi hedeflediklerini vurguladı.

AVRUPA STANDARTLARINDA AKILLI VE ÇEVRECİ TESİS

Genç girişimcinin kurduğu çiftlik, klasik hayvancılık anlayışını tamamen teknolojiyle harmanlıyor. Avrupa standartlarına uygun olarak tasarlanan tesiste, insan gücüne duyulan ihtiyacı minimuma indiren akıllı sistemler kullanılıyor.

İşletmenin altyapısı hakkında bilgi veren Tekdemir, "Çiftliğimizde ızgaralı ve otomatik sıyırıcılı sistemler mevcut. Temizlik işlemleri büyük ölçüde bu sistemler tarafından el değmeden yapılıyor. Ayrıca gübre depolama alanlarımızı yeraltında ve tamamen betonarme olarak inşa ettik. Bu sayede çevre kirliliğinin de kesin olarak önüne geçiyoruz" ifadelerini kullandı.

"YEMİMİZİ KENDİMİZ ÜRETİYORUZ, SIRADA GÜNEŞ ENERJİSİ VAR"

Sürdürülebilirlik ve maliyet yönetimi konusunda da örnek adımlar atan Tekdemir, hayvancılığın en büyük gider kalemi olan yem sorununu tarımla entegre çalışarak çözdüklerini belirtti. Hayvanların yem ihtiyacının çok büyük bir kısmını kendi arazilerinde ektikleri ürünlerden karşıladıklarını ve bunun muazzam bir maliyet avantajı sağladığını söyleyen Tekdemir, gözünü enerji maliyetlerini sıfırlamaya dikti.

Yakın gelecekte çiftliğe dev bir güneş enerjisi sistemi (GES) kurmayı planladıklarını belirten Tekdemir, bu sayede işletmenin elektrik faturasını da ortadan kaldıracaklarını dile getirdi. Devlet teşviklerinin gençler için bulunmaz bir nimet olduğunun altını çizen 25 yaşındaki patron, kendi işini kurmak isteyen tüm girişimcilere korkmadan projelerini hazırlayıp desteklere başvurmaları tavsiyesinde bulundu.