Türkiye’de tarım sektörünün asıl krizi artık verimsiz araziler değil, tarlayı işleyecek insan gücünün kaybolması. 18-32 yaş aralığındaki genç çiftçi oranının yüzde 5'lere kadar düşmesi ve durdurulamayan köyden kente göç, üretici yaş ortalamasını tehlikeli boyutlara taşıdı. Sektörü uçurumun kenarından döndürmek amacıyla geliştirilen ve kamuoyunda "maaşlı çiftçilik" olarak bilinen yeni bir model artık devrede.

PROJENİN MİMARLARI VE GÜÇLÜ TEŞVİK SİSTEMİ

Araziden.com sosyal medya hesabında yer alan haberde; Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Tarım Teknolojileri Kümelenmesi Vakfı (TÜME) ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) işbirliğiyle hayata geçirilen bu yenilikçi vizyon, Tarımsal Üretim ve Küçükbaş Yetiştiricileri Derneği (TÜRKYED) tarafından da güçlü bir şekilde destekleniyor.

Model, kırsala dönüşü teşvik etmek için gençlere benzersiz bir finansal güvence sunuyor. Bekar üreticiler için düzenli olarak iki asgari ücret tutarında maaş desteği verilirken, evli üreticiler için düzenli olarak üç asgari ücret tutarında maaş desteği yapılacak.

Üretim sürecinin başarıyla tamamlanmasının ardından, kurulan tarımsal işletmenin mülkiyeti doğrudan gence devrediliyor.

Hedef ise ülke çapında 40 bin gence 40 bin çiftlik kurmak. Ancak TÜME Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Karagöz’ün paylaştığı detaylara göre, bu devasa vizyon şu an için oldukça mütevazı bir pilot uygulamayla sahaya inmiş durumda. Balıkesir'de hayvancılıkla uğraşan ve sosyal medyada "Küpeli Çoban" olarak bilinen Furkan Aşık ve Zonguldak'ta hayvancılık yapan Şeydanur Kaya bunları arasında yer alıyor. İlk adım olarak 15 günlük bir eğitimden geçirilip sertifikasını alan Furkan Aşık için, 100 başlık tam otonom bir çiftliğin yatırım süreci resmen başlatıldı.

TEKNOLOJİ VE KADEMELİ BÜYÜME STRATEJİSİ

Modelin temel felsefesi; salt finansal destek sağlamanın ötesine geçerek üretimi yapay zeka ve otonom sistemlerle entegre etmek. TÜME'nin "teknoloji, insan ve finans" üçgeninde kurduğu formülün sahaya yansıma takvimi ise şu şekilde planlandı:

2026 TEKNOFEST'e kadar 40 otonom çiftlik ve genç üretici, ilk yılında 400 çiftlik, diğer izleyen yıllarda 4 bin çiftlik hedeflenirken, uzun vadeli planlama ise 40 bin genç çiftçi çıkartmak.

MASADAKİ KRİTİK SORU

Türkiye'nin tarımsal işgücü krizi, geçici çözümlerle aşılamayacak kadar yapısal ve derin bir sorun. Bugün yalnızca iki gençle atılan bu iyi niyetli adımlar, gerçekten kademeli olarak büyüyüp 40 bin kişilik bir tarım ordusuna dönüşebilir mi? Yoksa bu proje, kağıt üzerinde kusursuz görünen ancak sahanın sert gerçekliklerine çarpan dar kapsamlı bir vizyon belgesi olarak mı kalacak? İki kişiyle başlayan bu umut verici hikayenin gerçek bir çözüme dönüşmesi, ancak binlerce üreticiye ulaşıldığında kanıtlanmış olacak.