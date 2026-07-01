Teknoloji devi Google, yapay zeka tabanlı görsel üretim süreçlerinde maliyet ve hız dengesini yeniden şekillendiren yeni modelini sahneye çıkardı. Resmi olarak "Gemini 3.1 Flash-Lite Image" olarak da adlandırılan "Nano Banana 2 Lite", özellikle yüksek hacimli içerik üretimi ve düşük bütçeli kurumsal altyapılar için özel olarak optimize edildi.

Modelin en dikkat çekici yönü sunduğu işlem hızı oldu. Standart modellerin görsel üretim süreçleri çok daha uzun sürerken, Nano Banana 2 Lite sadece 4 saniye gibi kısa bir sürede 1K çözünürlüğünde tek bir görsel üretebiliyor. Bu performans artışı, özellikle hızlı prototipleme, reklam varyasyonlarının A/B testleri ve anlık fikir geliştirme süreçlerinde geliştiricilere büyük bir zaman avantajı sağlıyor.

MALİYETLERDE YÜZDE 50'YE VARAN TASARRUF

Yeni model, hızın yanı sıra ekonomik fiyatlandırmasıyla da öne çıkıyor. Google AI Studio ve Gemini API üzerinden erişime açılan modelde, 1.000 görsel başına belirlenen 0,034 dolarlık ücretlendirme, standart Nano Banana 2 modelinin neredeyse yarı fiyatına denk geliyor. Serinin en güçlü modeli olan Nano Banana Pro ile kıyaslandığında ise maliyet avantajı çok daha belirginleşiyor; Pro sürümünün çıktı token fiyatı 12 dolar iken, Lite sürümü 1,50 dolarlık fiyatıyla dikkat çekiyor.

YÜKSEK HIZIN GETİRDİĞİ KALİTE SINIRLAMALARI

Model, hız ve bütçe odaklı bir mimariyle tasarlandığı için görsel kalitede bazı ödünler veriyor. Özellikle çok küçük yazıların net bir şekilde işlenmesinde zorlanan yapay zeka modeli, veri yoğunluklu infografiklerde hatalı sonuçlar üretebiliyor. Bununla birlikte, tekrarlanan üretimlerde insan figürlerinin ve nesnelerin görsel tutarlılığını koruma yeteneği kurumsal ihtiyaçları karşılayacak düzeyde kalıyor. Bağımsız platformlardan elde edilen kullanıcı puanlamalarında ise Lite versiyonunun, standart versiyonun genel kalitesine oldukça yakın sonuçlar aldığı belirtiliyor.

VİDEO ÜRETİMİ İÇİN GEMINI OMNI FLASH GELİYOR

Google, aynı gün gerçekleştirdiği duyuruda video odaklı yapay zeka modeli "Gemini Omni Flash"ın da geniş çaplı dağıtımına başlandığını ilan etti. Video çıktıları için saniye başına 0,10 dolar olarak fiyatlandırılan bu modelin yanı sıra şirket, e-ticaret siteleri için statik ürün görsellerini sinematik tanıtım videolarına dönüştürebilen yeni uygulaması "Omni Product Studio"nun demosunu da paylaştı.