Akşam kuşağında yaşanan yarış, izleyicilerin tercihlerine göre şekillendi ve reyting sonuçları bu tercihin net bir yansıması oldu. Gecenin galibi, güçlü hikayesi ve sadık izleyici kitlesiyle bir kez daha Uzak Şehir oldu.

Gündüz kuşağında ise Müge Anlı ile Tatlı Sert istikrarlı performansını sürdürerek geniş bir kitleyi ekran başında topladı. Akşam saatlerinde ise Survivor, rekabet dolu anlarıyla TV8 izleyicisini kendine çekmeyi başardı.

TRT 1’de yayınlanan Cennetin Çocukları, duygusal anlatımı ve güçlü oyunculuklarıyla izleyiciden olumlu geri dönüş aldı. Show TV’deki Delikanlı ise aksiyon ve dramı bir araya getirerek özellikle genç izleyicilerin ilgisini çekti. Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Gelin de kültürel öğelerle harmanlanan hikayesi sayesinde akşam kuşağında kendine sağlam bir yer edindi.

Genel tabloya bakıldığında, televizyon ekranlarında yaşanan rekabetin her geçen gün daha da kızıştığı görülüyor. Farklı türlerdeki yapımlar kendi izleyici kitlesini korumayı başarırken, reyting listeleri hangi projelerin öne çıktığını açıkça ortaya koyuyor. Önümüzdeki günlerde bu dengelerin nasıl değişeceği ise şimdiden merak konusu.