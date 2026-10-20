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Kaynak: DHA

Erzurum’un Yakutiye ilçesine bağlı Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi’nde, yapımı süren 4 katlı bir binada asansör montajı yapan Mehmet Kurt (39), henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybederek 2. kattan asansör boşluğuna düştü.

KABURGALARINDA KIRIKLAR VAR

Yaklaşık 4 kat yükseklikten eksi 2. kattaki 1 metrelik su birikintisine çakılan talihsiz işçi ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese hızla polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ve inşaattaki mesai arkadaşlarının yoğun çabasıyla bulunduğu yerden çıkarılan Kurt, ilk müdahalenin ardından Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaburgalarında kırıklar tespit edilen 39 yaşındaki ustanın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.