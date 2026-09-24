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Kaynak: İHA

Erzincan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda afetlere hazırlık derecesini ölçmek ve kurumlar arası eş güdümü artırmak amacıyla bölge düzeyinde geniş kapsamlı bir deprem tatbikatı düzenlendi. Tatbikata Erzincan'ın yanı sıra çevre iller Bayburt, Gümüşhane ve Tunceli'den de saha ekipleri destek verdi. Toplam bin 52 personel ile 207 aracın görev aldığı çalışmada, kent merkezi ve ilçelerdeki olası müdahale adımları sahada birebir uygulandı.

SENARYO GEREĞİ 6,9'LUK DEPREM SİMÜLE EDİLDİ

Kurgulanan tatbikat senaryosu doğrultusunda saat 13.00’te Erzincan merkezli 6,9 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği varsayıldı. Olayın hemen ardından il ve ilçe merkezlerindeki Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri aktif hale getirildi. İlk 30 dakikalık zaman diliminde kriz merkezlerinin toplanmasıyla birlikte sahaya sevk edilen arama-kurtarma ve acil müdahale ekipleri zamanla yarıştı.

AFET YÖNETİMİNİN TÜM AŞAMALARI SAHADA TEST EDİLDİ

Ambulans, itfaiye, afet müdahale araçları ve güvenlik güçlerinin ortaklaşa yürüttüğü uygulamada haberleşme, karar alma, arama-kurtarma, sağlık, barınma, tahliye ve KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer) müdahale kapasitesi gibi çok yönlü kriz süreçleri gözden geçirildi.

VALİ AYDOĞDU’DAN EŞ GÜDÜM VE HIZLI MÜDAHALE VURGUSU

Saha çalışmalarını değerlendiren Erzincan Vali Hamza Aydoğdu, tatbikatın temel amacının olası kriz durumları öncesinde mevcut eksiklikleri tespit etmek ve kurumların birlikte hareket etme kabiliyetini güçlendirmek olduğunu bildirdi. Gerçek bir afet anında doğru, hızlı ve koordineli adımlar atabilmenin önemini vurgulayan Aydoğdu, tatbikatta görev alan tüm kurum, personel ve ekiplere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.